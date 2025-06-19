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تكنولوجيا وعلوم
هاتف يتحوّل إلى "قنبلة جوّالة".. قرار عاجل بحظره على الطائرات
Lebanon 24
19-06-2025
|
14:21
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اكتسب هاتف "
سامسونغ
غالاكسي نوت 7
" شهرة سيئة على مستوى العالم، بعد سلسلة من الحوادث المرتبطة بارتفاع حرارة بطاريته بشكل مفرط، ما جعل خطر الاشتعال أو الانفجار قائماً في أي لحظة.
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وبسبب هذه المخاطر، أصدرت
وزارة النقل
الأميركية، بالتعاون مع
إدارة الطيران الفيدرالية
وإدارة سلامة الأنابيب والمواد الخطرة، قراراً طارئاً بحظر نقل الجهاز على متن الطائرات داخل
الولايات المتحدة
.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "
نيويورك
بوست"، دعت الوزارة جميع الركاب المسافرين داخل الولايات المتحدة أو القادمين إليها إلى تجنّب حمل الهاتف أو وضعه ضمن أمتعتهم الشخصية.
وأثار فيديو منشور عبر "تيك توك" تخطى ملايين المشاهدات، بشأن قرار حظر الهاتف جدلاً واسعاً بين المستخدمين، الذين سارعوا للتعليق عليه.
وتسأل أحدهم: "لماذا تم حظره؟"، بينما قال آخر مازحاً، "أنا لا أشاهد هذا على هاتفي سامسونغ غالاكسي نوت 7".
وردّ
شخص آخر
: "الهاتف يعود إلى عام 2016، وعمره أصبح عشر سنوات تقريباً، لا ينبغي لأحد أن يمتلكه بعد الآن لأنه قديم جداً، وستتوقف
غوغل
بعد فترة عن تحديثه".
وبحسب ما نشره موقع "Indy100"، فإن مشاكل بطارية هذه الهاتف موجودة منذ إطلاقه، حيث أجرت شركة سامسونغ في عام 2016، تحقيقاً شاملاً واكتشفت مشكلة في خلية البطارية.
ووفق ما جاء في بيان للشركة في ذلك الوقت: "حتى تاريخه (اعتباراً من 1 أيلول)، سُجِلت 35 حالة على مستوى العالم، ونجري حاليا فحصاً شاملًا مع موردينا لتحديد البطاريات المتأثرة المحتملة في السوق، لأن سلامة عملائنا هي الأولوية القصوى فقد أوقفنا مبيعات الهاتف".
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