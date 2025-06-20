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تكنولوجيا وعلوم

هاتف آيفون المنتظر.. هذه أبرز مواصفاته

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:06
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات بعض المعلومات التي تتعلق بهاتف iphone 17 Pro Max المنتظر من آبل.
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تبعا لأحدث التسريبات حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وسيجهز بشرائح Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وشاشته أتت LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1320/2868) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 458 بيكسل/الإنش تقريبا، مدعومة بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، ومحمية بزجاج Ceramic Shield glass -2025.

سيعمل الهاتف بنظام iOS 26، ومعالج Apple A19 Pro المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Apple GP بست أنوية، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (48+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto ومستشعر لتوثيق الصور الفيديوهات بتقنية 3D، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 24 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

جهّز الهاتف أيضا بتقنيات bluetooth 5.4، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية Face ID، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية، وبطارية Li-Ion يمكن شحن 50% من سعتها في غضون 30 دقيقة تقريبا، وتعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.
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