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تكنولوجيا وعلوم
هاتف آيفون المنتظر.. هذه أبرز مواصفاته
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:06
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات بعض المعلومات التي تتعلق بهاتف
iphone
17 Pro Max المنتظر من آبل.
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تبعا لأحدث التسريبات حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وسيجهز بشرائح Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
وشاشته أتت LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1320/2868) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 458 بيكسل/الإنش تقريبا، مدعومة بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، ومحمية بزجاج Ceramic Shield glass -2025.
سيعمل الهاتف بنظام iOS 26، ومعالج Apple A19 Pro المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Apple GP بست أنوية، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (48+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto ومستشعر لتوثيق الصور الفيديوهات بتقنية 3D، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 24 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 120
إطارا في الثانية
.
جهّز الهاتف أيضا بتقنيات
bluetooth
5.4، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية Face ID، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية، وبطارية Li-Ion يمكن شحن 50% من سعتها في غضون 30 دقيقة تقريبا، وتعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.
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