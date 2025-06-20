منصة "ديزر" تُطلق آلية تنبيه للأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي

Advertisement

بدأت منصة "ديزر" للبث الموسيقي في إشعار مستخدميها عند الاستماع إلى ألبومات تحتوي على أغاني تم إنتاجها بالكامل باستخدام .ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المنصة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق الفنانين، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي للمنصة، أليكسيس لانترنييه.ويظهر الإشعار على الألبومات التي صُممت أغانيها باستخدام أدوات تعتمد على أوامر نصية بسيطة، ويُنبّه المستخدم بأن "بعض الأغنيات قد تكون مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي".وتعتمد المنصة في هذا الإجراء على أداة رصد طورتها داخلياً، يمكنها اكتشاف مؤشرات "مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 98%"، من خلال تحليل الترددات الصوتية التي تحمل بصمات خفية لا تُسمع بالأذن البشرية، لكنها واضحة عبر البيانات الرقمية.وأوضح لانترنييه أن هذه الترددات "تحتوي على عناصر دقيقة تميز الأغاني التي تنشئها الخوارزميات، وهي بمثابة توقيع رقمي يمكن تتبعه".وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع للمنصة لمواجهة الارتفاع الكبير في المحتوى الموسيقي المُولّد بالذكاء الاصطناعي. فوفق بيانات "ديزر"، تستقبل المنصة يومياً أكثر من 20 ألف أغنية من هذا النوع، ما يشكل نحو 18% من إجمالي المحتوى المنشور على الإنترنت، معظمها يأتي من تطبيقات مثل "Suno" و"Udio".وأكد لانترنييه أن المنصة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى حماية وضمان عدم انتهاك حقوق الفنانين الحقيقيين، قائلاً: "ما نسعى إليه هو ضمان ألا يتم تجاوز المبدعين، وأن تبقى حقوق التأليف محفوظة لأصحابها الأصليين".وتفتح الباب أمام منصات أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، في ظل التوسع السريع لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، وما يرافقه من تحديات قانونية وأخلاقية متزايدة.