حتى هذا التاريخ.. واتساب يؤجل إطلاق الإعلانات في أوروبا!

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تخطط لإطلاق نموذج إعلانات جديد عبر تطبيق المراسلة " " خلال الأشهر ، إلا أن "واتساب" أبلغ البيانات في أن هذا النموذج لن يدخل حيز التنفيذ في قبل العام المقبل.وفي تصريحات صحفية، أوضحت لجنة حماية البيانات (DPC) أن "واتساب" أبلغهم بأن هذا النموذج لن يُطرح في إلا في وقت لاحق، وبالتحديد في العام المقبل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو.وكانت شركة "ميتا" قد أعلنت سابقًا عن خططها لطرح الإعلانات بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، لكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لإطلاقها في أوروبا.وأثار هذا الإعلان قلق المنظمات المعنية بالخصوصية على الفور، لا سيما أن "ميتا" ستستخدم أيضًا "تفضيلات الإعلانات والمعلومات" من حسابات المستخدمين على وإنستغرام، عندما تكون مرتبطة بحسابات واتساب.وفي حديثها للصحفيين يوم الخميس، قالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، المسؤولة عن تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد ، إن "واتساب" أبلغها بأن نموذج الإعلانات لن يُطرح في الاتحاد الأوروبي قبل عام 2026.وقال مفوض حماية البيانات ديس هوغان: "هذا المنتج الجديد لن يتم إطلاقه في سوق الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026. لقد أُبلغنا من واتساب وسنجتمع معهم لمناقشة أي مسائل أخرى".وأضاف أن نموذج الإعلانات سيُناقش مع جهات حماية البيانات الأخرى "حتى نتمكن من أي مخاوف لدينا كجهات تنظيمية أوروبية".وأكد متحدث باسم "واتساب" أن نموذج الإعلانات هو "تحديث عالمي، ويتم طرحه تدريجيًا حول العالم".وقالت شركة ميتا، في إعلانها عن ميزة الإعلانات، إنها مصممة بأكثر الطرق مراعاة للخصوصية قدر الإمكان، وأكدت أن مشاركة البيانات بين واتساب وإنستغرام وفيسبوك لن تتم إلا بعد موافقة المستخدمين على ربط حساباتهم.وسبق أن أوقف عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي إطلاق تقنيته الرائدة للذكاء الاصطناعي (Meta AI) في الاتحاد الأوروبي مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية من الأيرلندية.