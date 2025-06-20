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تكنولوجيا وعلوم

قريبًا... هذه الهواتف ستحصل على ميزات جديدة لتنبيهات الزلازل!

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:33
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تسعى شركة سامسونغ الكورية إلى تحسين نظام تنبيهات الزلازل في هواتف غالاكسي، بحيث يتضمن مزايا أكثر تطورًا من تلك الموجودة حاليًا في نظام أندرويد المدمج من "غوغل".
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حاليًا، يقدم نظام "غوغل" خيارًا بسيطًا يسمح للمستخدمين بتفعيل تنبيهات لزلازل تتجاوز قوتها 4.5 درجة.

لكن "سامسونغ" تعمل على تطوير نظام خاص بها للتحذير من الزلازل، يحمل اسم "Earthquake warning" سيضم ميزات أكثر بكثير، بحسب ما أورده تقرير لموقع "android authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وسيتمكن مستخدمو هواتف غالاكسي عبر هذا النظام من تخصيص الحد الأدنى لقوة الزلزال الذي يتم عنده إرسال التنبيهات، بدءًا من 1.0 درجة، حيث يكون الاهتزاز بالكاد ملحوظًا، وصولًا إلى 4.0 درجة، حيث تصبح الهزات أكثر وضوحًا.

ويتيح النظام للمستخدمين أيضًا ضبط حدود مختلفة للتنبيهات في فترات النهار والليل، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في وقت وكيفية تلقي التنبيهات.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح "سامسونغ" للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون تلقي تنبيهات للزلازل التي تكون قوتها أقل من الحد الأدنى الذي قاموا بتحديده.

وستتضمن الميزة سجلًا لتنبيهات الزلازل السابقة، وخيارات للعثور على ملاجئ طوارئ قريبة، وإمكانية تحديد جهات اتصال في حالات الطوارئ للاتصال بها أثناء الزلزال.

ولم يُطلق نظام "سامسونغ" الجديد للتحذير من الزلازل بعد، ولكن من المتوقع إطلاقه مع تحديث "One UI 8" من واجهة المستخدم.
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