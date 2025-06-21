ميزة جديدة في قدرات "غوغل Gemini".. تعرفوا إليها

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صار بإمكان " Gemini" رؤية مقاطع الفيديو الخاصة بك وسماعها وفهمها وتلخيصها من خلال تحميلها بنفس طريقة الصور على "Gemini".فقد أصدرت "غوغل" نسختي "Gemini 2.5 Pro" و"Flash" جعلتهما متاحتين لجميع المستخدمين.كما أطلقت الشركة نموذجًا جديدًا، أرخص وأسرع، من "Gemini 2.5 Flash-Lite" المخصص لمهام عالية الإنتاجية مثل التصنيف أو التلخيص على نطاق واسع.وأطلقت "غوغل" تحسينًا رئيسيًا على "Gemini" يجعله قادرًا على دعم وتحميل الفيديو وتحليله.تحليل وتلخيص الفيديووأصبح بالإمكان الآن تحميل مقاطع الفيديو مباشرةً للتحليل في "Gemini" على نظام "أندرويد"، وتشبه هذه العملية طريقة إرفاق صورة برسالة، ويمكنك بعد ذلك أن تطلب من "Gemini" تقديم لمحة عامة عما يحدث في المقطع الذي تم تحميله، وفحصه والعثور على أجزاء أو عناصر محددة، وما إلى ذلك، وبناءً على طول الفيديو، قد يستغرق تحليل "Gemini" بعض الوقت.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى عمل "غوغل" على دعم تحميل الفيديو في "Gemini" لأول مرة في أوائل شهر نيسان الماضي، ويعمل "Gemini" على تحليل الفيديو باستخدام كل من الصور والصوت من المقطع، وهو قادر أيضًا على تحليل وتلخيص مقاطع فيديو " ".مع أنه على الرغم من إمكانية تحميل مقاطع الفيديو إلى للفحص، لا توجد طريقة لتسجيل فيديو من التطبيق مباشرة.توفر الميزةوعلى الرغم من قدرته على التعامل مع الصور والمستندات وملفات "PDF"، فإن تحليلات تحميل الفيديوهات غير مدعومة حاليًا في "ChatGPT"، لذلك، إن القدرة على تفسير مقاطع الفيديو تُعطي "Gemini" أفضلية تنافسية على "ChatGPT"، الذي يدعم تحليل بث الكاميرا في الوقت الفعلي، مثل "Gemini Live".وتتوفر ميزة تحميل وتحليل الفيديوهات في "Gemini" الآن على العديد من الهواتف، التي تعمل بنظام "أندرويد" وعلى ، إلا أنها لم تُطرح على هاتف "آيفون". (إرم نيوز)