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تكنولوجيا وعلوم
ماذا تفعل إذا تجمد تطبيق البريد الإلكتروني على جهاز iPhone الخاص بك؟ إليك الحلول خطوة بخطوة
Lebanon 24
21-06-2025
|
23:00
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إذا تجمد تطبيق البريد الإلكتروني (Mail) على جهاز
iphone
الخاص بك، فهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لحل المشكلة قبل اللجوء إلى استخدام تطبيقات بديلة. في البداية، يُنصح بإغلاق التطبيق بالكامل ثم إعادة فتحه، وهي خطوة بسيطة لكنها فعالة في كثير من الأحيان لحل الأعطال المؤقتة. يتم ذلك عبر سحب الشاشة من الأسفل للأعلى لفتح مبدّل التطبيقات، ثم سحب تطبيق البريد لأعلى لإغلاقه، وبعدها يمكن فتحه مجددًا.
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إذا استمر التجمّد، يمكن
إعادة تشغيل
الجهاز بالكامل. لمستخدمي
iphone x
أو الأحدث، يجب الضغط مطولًا على زر خفض الصوت والزر الجانبي حتى يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل، ثم سحبه. أما في الأجهزة الأقدم، فيكفي الضغط على الزر الجانبي وحده. بعد الانتظار 30 ثانية تقريبًا، يمكن تشغيل الجهاز مجددًا. في حال لم يستجب الجهاز نهائيًا، من الممكن اللجوء إلى إعادة التشغيل القسري بحسب نوع الجهاز.
في بعض الأحيان، يكون الاتصال الضعيف بالإنترنت سببًا في تعطل تطبيق البريد، خاصة أثناء تحميل الرسائل أو المرفقات. لذلك، يُستحسن تجربة تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه، أو التحقق من اتصال Wi-Fi وبيانات الهاتف. وإذا لم تُجدِ هذه الطرق نفعًا، فقد يكون من المفيد إعادة تعيين إعدادات الشبكة على الهاتف. هذه العملية تؤدي إلى حذف جميع شبكات الواي فاي المحفوظة وإعدادات الشبكة، لكنها تُعيد تهيئة الاتصال بشكل قد يُنهي المشكلة. ويمكن تنفيذها من خلال الإعدادات، ثم الدخول إلى "عام"، واختيار "نقل أو إعادة تعيين iPhone"، ومن ثم الضغط على "إعادة تعيين" واختيار "إعادة تعيين إعدادات الشبكة"، مع تأكيد الإجراء بإدخال رمز المرور.
أما إذا استمرت المشكلة، يمكن اللجوء إلى إلغاء تثبيت تطبيق البريد وإعادة تحميله من متجر
app store
. ويتم ذلك بالضغط مطولًا على الأيقونة، ثم اختيار "إزالة التطبيق"، وبعدها تحميله مجددًا وتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين أبلغوا عن تجمد تطبيق البريد بعد تحديثهم لنظام التشغيل iOS 18.5، وهو ما يُحتمل أن يكون نتيجة خلل في النظام نفسه. في هذه الحالة، يُنصح بالتحقق من وجود تحديث جديد من Apple يحتوي على تصحيح للمشكلة. يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم "عام"، ثم "تحديث البرنامج". وإذا لم يكن هناك تحديث متاح، يُفضل تفعيل خاصية التحديثات التلقائية لتثبيت أي تحديث فور صدوره دون الحاجة للبحث يدويًا.
وفي حال لم تنجح أي من هذه الحلول، قد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى تطبيق بريد إلكتروني بديل مثل
gmail
أو
outlook
أو Spark، والتي تتمتع بواجهة مستخدم فعالة وخيارات تخصيص واسعة. ويمكن تعيين أي من هذه التطبيقات كخيار افتراضي للبريد على iPhone بسهولة من إعدادات الجهاز.
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