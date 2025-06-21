Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ماذا تفعل إذا تجمد تطبيق البريد الإلكتروني على جهاز iPhone الخاص بك؟ إليك الحلول خطوة بخطوة

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1380229-638861478311454688.png
Doc-P-1380229-638861478311454688.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إذا تجمد تطبيق البريد الإلكتروني (Mail) على جهاز iphone الخاص بك، فهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لحل المشكلة قبل اللجوء إلى استخدام تطبيقات بديلة. في البداية، يُنصح بإغلاق التطبيق بالكامل ثم إعادة فتحه، وهي خطوة بسيطة لكنها فعالة في كثير من الأحيان لحل الأعطال المؤقتة. يتم ذلك عبر سحب الشاشة من الأسفل للأعلى لفتح مبدّل التطبيقات، ثم سحب تطبيق البريد لأعلى لإغلاقه، وبعدها يمكن فتحه مجددًا.
Advertisement

إذا استمر التجمّد، يمكن إعادة تشغيل الجهاز بالكامل. لمستخدمي iphone x أو الأحدث، يجب الضغط مطولًا على زر خفض الصوت والزر الجانبي حتى يظهر شريط تمرير إيقاف التشغيل، ثم سحبه. أما في الأجهزة الأقدم، فيكفي الضغط على الزر الجانبي وحده. بعد الانتظار 30 ثانية تقريبًا، يمكن تشغيل الجهاز مجددًا. في حال لم يستجب الجهاز نهائيًا، من الممكن اللجوء إلى إعادة التشغيل القسري بحسب نوع الجهاز.

في بعض الأحيان، يكون الاتصال الضعيف بالإنترنت سببًا في تعطل تطبيق البريد، خاصة أثناء تحميل الرسائل أو المرفقات. لذلك، يُستحسن تجربة تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه، أو التحقق من اتصال Wi-Fi وبيانات الهاتف. وإذا لم تُجدِ هذه الطرق نفعًا، فقد يكون من المفيد إعادة تعيين إعدادات الشبكة على الهاتف. هذه العملية تؤدي إلى حذف جميع شبكات الواي فاي المحفوظة وإعدادات الشبكة، لكنها تُعيد تهيئة الاتصال بشكل قد يُنهي المشكلة. ويمكن تنفيذها من خلال الإعدادات، ثم الدخول إلى "عام"، واختيار "نقل أو إعادة تعيين iPhone"، ومن ثم الضغط على "إعادة تعيين" واختيار "إعادة تعيين إعدادات الشبكة"، مع تأكيد الإجراء بإدخال رمز المرور.

أما إذا استمرت المشكلة، يمكن اللجوء إلى إلغاء تثبيت تطبيق البريد وإعادة تحميله من متجر app store. ويتم ذلك بالضغط مطولًا على الأيقونة، ثم اختيار "إزالة التطبيق"، وبعدها تحميله مجددًا وتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين أبلغوا عن تجمد تطبيق البريد بعد تحديثهم لنظام التشغيل iOS 18.5، وهو ما يُحتمل أن يكون نتيجة خلل في النظام نفسه. في هذه الحالة، يُنصح بالتحقق من وجود تحديث جديد من Apple يحتوي على تصحيح للمشكلة. يمكن ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم "عام"، ثم "تحديث البرنامج". وإذا لم يكن هناك تحديث متاح، يُفضل تفعيل خاصية التحديثات التلقائية لتثبيت أي تحديث فور صدوره دون الحاجة للبحث يدويًا.

وفي حال لم تنجح أي من هذه الحلول، قد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى تطبيق بريد إلكتروني بديل مثل gmail أو outlook أو Spark، والتي تتمتع بواجهة مستخدم فعالة وخيارات تخصيص واسعة. ويمكن تعيين أي من هذه التطبيقات كخيار افتراضي للبريد على iPhone بسهولة من إعدادات الجهاز.
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تُطلق خطوة تقنية جديدة في تطبيق "واتساب"
lebanon 24
22/06/2025 06:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قرار متوقع من المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت يجمد خطوة الحكومة لعزل المستشارة القانونية
lebanon 24
22/06/2025 06:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة من مصرف لبنان.. ماذا فعل؟
lebanon 24
22/06/2025 06:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني من المطار: إعادة تفعيل مركز سلامة الطيران المدني خطوة لإصلاح القطاع
lebanon 24
22/06/2025 06:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-06-21
14:00 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
10:46 | 2025-06-21
04:00 | 2025-06-21
02:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24