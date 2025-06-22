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تكنولوجيا وعلوم
في ساعاتها الذكية.. سامسونغ تطرح ميزات صحية مدفوعة
Lebanon 24
22-06-2025
|
06:41
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أعلنت شركة
سامسونغ
إطلاق خدمة اشتراك مدفوعة لمستخدمي ساعات
galaxy
Watch الذكية.
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وأشارت سامسونغ إلى أنه اعتبارا من
تموز
2025، ستتحول مجموعة من وظائف الصحة واللياقة البدنية الجديدة في ساعاتها الذكية إلى خدمات "الوصول المميز"المدفوعة.
وسيحصل مستخدمو الساعات في إطار الخدمات المدفوعة الجديدة على مدرب ذكاء اصطناعي شخصي للعدّائين مع برامج تدريبية قابلة للتكيف، وتكنولوجيا فريدة لتحليل
الدم
بدون وخز (حصريا للموديلات الحديثة من ساعات سامسونغ)، ومراقبة متقدمة لصحة القلب والأوعية الدموية، وتوصيات شخصية لتحسين جودة النوم.
وستكون الميزات المذكورة مطروحة في برمجيات النظام لساعات Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra، أما مالكي ساعات Watch 5 و6 عليهم دفع اشتراكات للحصول عليها.
وكانت سامسونغ قد أضافت إلى ساعاتها الذكية أيضا عددا من الميزات المهمة التي تتعلق بمجال مراقبة الصحة، مثل ميزة مؤشر مضادات الأكسدة - قياس مستويات الكاروتينات عبر الجلد دون أخذ عينة دم، وميزة العبء الوعائي: تقييم صحة القلب والأوعية الدموية أثناء النوم.
يشير المحللون إلى أن سامسونغ تتبع مع ساعاتها الذكية نهجا مشابها لساعات Fitbit وGarmin، لكنها تركز على تقنيات طبية أكثر تطورا. وفي حين أنها لم تكشف أسعار الاشتراك الجديد للميزات الصحية بعد، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيكلف ما بين 5-10 دولارات شهريا.
وتبعا للتوقعات فإن ساعات سامسونغ التي ستكون مزودة بالميزات الجديدة ستطرح بكامل وظائفها في الأسواق نهاية يوليو القادم، بينما سيحصل المستخدمون الحاليون على تحديث "One UI 8 Watch" في آب 2025. (روسيا اليوم)
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