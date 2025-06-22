Advertisement

منوعات

خدعة الكوكب الأحمر؟ العلم يكشف سر لون المريخ الحقيقي

Lebanon 24
22-06-2025 | 12:00
A-
A+


Doc-P-1380493-638861995196762890.jpg
Doc-P-1380493-638861995196762890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لطالما ارتبط كوكب المريخ في مخيلة البشر بلونه الأحمر اللافت، ما جعله يُلقب بـ”الكوكب الأحمر” منذ آلاف السنين، وقد أطلق عليه الرومان اسم إله الحرب "مارس"، نظرًا لتشبيهه بلون الدم المرتبط بالحروب والدماء، ولكن، هل المريخ أحمر حقًا؟ أم أن خلف هذا اللون الشهير قصة علمية أعقد مما نظن؟
Advertisement

الصدأ سبب اللون الأحمر
التفسير العلمي للون المريخ يعود إلى وجود أكسيد الحديد (الصدأ) الذي يغطي سطحه، فعندما تتفاعل المعادن الغنية بالحديد مع الأكسجين، تتكون طبقة من الصدأ تمنح سطح الكوكب ذلك اللون المائل إلى الحمرة، كما يحدث مع الدم في أجسامنا — حيث يمنحه الحديد والأكسجين لونه المعروف.

صور سطح المريخ: الواقع مختلف عن الشهرة
بعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن الصور التي التقطتها المسابر الفضائية والمركبات الجوالة (مثل كيوريوسيتي وبيرسيفيرنس) كشفت أن سطح المريخ ليس أحمر فاقعًا كما يظهر في السماء.
الواقع أن معظم تضاريسه تبدو أقرب إلى اللون البني الترابي أو البني المحمر، مع درجات من الغبار المصفر والرملي. ولا تقف المفاجأة هنا، فالمناطق القطبية للمريخ بعيدة كل البعد عن اللون الأحمر؛ إذ تُغطى بـالجليد الأبيض الناتج عن تجمد الماء وثاني أكسيد الكربون.

الأقطاب البيضاء: تنفس موسمي للكوكب
الأقطاب المريخية تتأثر بتغير الفصول الشمسية. فخلال فترات معينة من السنة، تتمدد وتنكشف طبقات الجليد القطبي بفعل عملية التسامي (تحول الجليد مباشرة إلى غاز دون المرور بالحالة السائلة)، ثم تعود لتتجمد مجددًا مع تغير درجات الحرارة، في دورة موسمية مستمرة. هذه الظاهرة تُضفي مزيدًا من الديناميكية والتنوع على طبيعة الكوكب.

تكنولوجيا التصوير: بين الحقيقة والخداع البصري
من المهم الإشارة إلى أن الصور الملتقطة بواسطة التلسكوبات والمركبات الفضائية غالبًا ما تُظهر المريخ بألوان غير حقيقية، نتيجة اعتماد تقنيات التصوير بـ”الألوان الزائفة” (false color). هذه التقنية تُستخدم لتعزيز تفاصيل لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، مثل توزيع المعادن أو درجة الحرارة، لكنها قد تؤدي إلى فهم مغلوط لطبيعة الكوكب.

الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، إلى جانب تحليل الطيف الضوئي، تتيح للعلماء فهمًا أعمق لتكوين الكوكب وتاريخه الجيولوجي، بل حتى إمكانية احتضانه للحياة في الماضي البعيد.

المريخ في السماء ليس كما على الأرض
من سطح الأرض، يظهر المريخ بلون أحمر ساطع يميّزه بين الكواكب، لكن بفضل العدسات العلمية الدقيقة، أصبحت الصورة أكثر تعقيدًا وثراءً، فالمريخ كوكب متعدد الألوان، يخفي وراء مظهره البسيط أسرارًا علمية رائعة تتكشف لنا شيئًا فشيئًا مع كل مهمة فضائية جديدة.

لم يعد المريخ مجرد “كوكب أحمر” في سماء الليل. بفضل علم الفيزياء والتكنولوجيا المتطورة، نحن اليوم نعيد رسم صورة هذا العالم المجاور بألوان جديدة ومعانٍ أعمق. إنه ليس فقط كوكبًا له لون، بل سجل جيولوجي، ومختبر مفتوح لفهم تاريخ النظام الشمسي وربما الحياة نفسها. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تكشف سرّ "الخطوط الداكنة" على المريخ
lebanon 24
22/06/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السبب الحقيقي لإقالة والتز؟ نائب ترامب يكشف
lebanon 24
22/06/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذي أتلانتك" عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة تهدف إلى إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين
lebanon 24
22/06/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر من خدعة "إلغاء الاشتراك" فى Gmail.. ما هى ولماذا قد تكون خطيرة؟
lebanon 24
22/06/2025 20:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2025-06-22
08:00 | 2025-06-22
06:41 | 2025-06-22
05:00 | 2025-06-22
02:00 | 2025-06-22
23:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24