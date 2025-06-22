ميتا تُعيد تشكيل فيسبوك.. الريلز في قلب التجربة الجديدة

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أعلنت ، المالكة لفيسبوك، عن تحديث شامل يغيّر طريقة نشر ومشاهدة الفيديوهات على المنصة، ووفقًا للتعديل الجديد، ستصبح جميع الفيديوهات التي تتم مشاركتها على سواء كانت قصيرة أو طويلة على هيئة "ريلز"، مما يعني نهاية حقبة الفيديوهات الأفقية التقليدية على التطبيق.في السابق، كان المستخدمون يتمتعون بخيارين: إما نشر فيديوهات تقليدية أو استخدام تنسيق الريلز، ولكل منهما أدوات مختلفة، لكن مع هذا التغيير، قررت ميتا توحيد الصيغتين في تنسيق واحد فقط هو الريلز، ضمن خطة أوسع تركز على دعم المحتوى والجذاب.اللافت أن لن يقتصر على الفيديوهات القصيرة أو العمودية فقط، إذ سيتيح فيسبوك إمكانية نشر ريلز أطول زمنياً، وحتى فيديوهات أفقية، وهو ما يرفع القيود السابقة ويمنح المستخدمين مرونة أكبر في إنتاج المحتوى.كما يشمل التحديث تحسينات في إعدادات الخصوصية وخيارات النشر. حيث ستقوم ميتا بتوحيد إعدادات الجمهور بين منشورات الخلاصة Feed والريلز، ما يسمح بتطبيق نفس قواعد الخصوصية على جميع أنواع الفيديوهات، ويهدف هذا إلى تسهيل عملية من يمكنه مشاهدة المحتوى.من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز وصول صناع المحتوى والمؤثرين إلى جمهورهم المستهدف بشكل أكثر فاعلية، خاصة مع توفر خيارات مرنة لتعديل إعدادات الخصوصية والنشر.وفي خطوة مكملة، ستعيد ميتا تسمية علامة التبويب المخصصة للفيديوهات داخل فيسبوك لتصبح "علامة تبويب الريلز"، إلا أنها طمأنت المستخدمين بأن توصيات الفيديو ستظل مخصصة بناءً على اهتماماتهم وسلوكهم على المنصة.وسيتاح لصناع المحتوى مجموعة أوسع من أدوات التحرير، تتضمن الموسيقى، والمؤثرات، والفلاتر، والقوالب، لتحسين جودة الفيديو وتجربة المشاهدة، وأكدت ميتا أن هذا التحول نحو الريلز لا يعني حذف الفيديوهات الأفقية التي نُشرت سابقًا، إذ ستظل محفوظة على صفحات وحسابات المستخدمين دون تغيير.وجاء في بيان رسمي نشرته ميتا عبر مدونتها: "المحتوى الذي شاركته سابقًا من الفيديوهات سيبقى كما هو، وسيظل متاحًا عبر ملفك الشخصي أو صفحتك ليستمتع به جمهورك، وسيظل بإمكان المبدعين الاستفادة من توزيعه". (اليوم السابع)