بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون

Advertisement

تم التقاط الصورة المذهلة للمجرة، التي تقع على بعد حوالي 11 مليون سنة ضوئية والمعروفة أيضًا باسم NGC 253، باستخدام أداة Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) في التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في تشيلي.بالإضافة إلى توفير رؤية شاملة لمجرة النحات، تُظهر الصورة تفاصيل معقدة عن NGC 253. وبالتالي، يمكن أن تساعد في التفاصيل الدقيقة للأنظمة المعقدة وغير المفهومة جيدًا والتي تُعرف باسم المجرات.