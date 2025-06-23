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تكنولوجيا وعلوم

بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:35
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تمكن علماء الفلك من الحصول على صورة جديدة مذهلة لمجرة النحات، مرسومة بآلاف الألوان، والتي تكشف عن تعقيدات الأنظمة المجرية.
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تم التقاط الصورة المذهلة للمجرة، التي تقع على بعد حوالي 11 مليون سنة ضوئية والمعروفة أيضًا باسم NGC 253، باستخدام أداة Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) في التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في تشيلي.

بالإضافة إلى توفير رؤية شاملة لمجرة النحات، تُظهر الصورة تفاصيل معقدة عن NGC 253. وبالتالي، يمكن أن تساعد في الكشف عن التفاصيل الدقيقة للأنظمة المعقدة وغير المفهومة جيدًا والتي تُعرف باسم المجرات.
 
الصورة كشفت عن 500 سديم كوكبي جديد، وهو رقم غير معتاد خارج مجرتنا، ويمكن استخدامها لقياس المسافة بدقة. كما تتيح الصورة دراسة المجرة ككل وكذلك تكوين النجوم فيها على نطاق صغير. (live science)

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