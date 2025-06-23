28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
Lebanon 24
23-06-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن علماء
الفلك
من الحصول على صورة جديدة مذهلة لمجرة النحات، مرسومة بآلاف الألوان، والتي تكشف عن تعقيدات الأنظمة
المجرية
.
Advertisement
تم التقاط الصورة المذهلة للمجرة، التي تقع على بعد حوالي 11 مليون سنة ضوئية والمعروفة أيضًا باسم NGC 253، باستخدام أداة Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) في التلسكوب الكبير جدًا (VLT) في تشيلي.
بالإضافة إلى توفير رؤية شاملة لمجرة النحات، تُظهر الصورة تفاصيل معقدة عن NGC 253. وبالتالي، يمكن أن تساعد في
الكشف عن
التفاصيل الدقيقة للأنظمة المعقدة وغير المفهومة جيدًا والتي تُعرف باسم المجرات.
الصورة كشفت عن 500 سديم كوكبي جديد، وهو رقم غير معتاد خارج مجرتنا، ويمكن استخدامها لقياس المسافة بدقة. كما تتيح الصورة دراسة المجرة ككل وكذلك تكوين النجوم فيها على نطاق صغير. (live science)
مواضيع ذات صلة
بالصور.. المطار الأكثر رعبا وغلاءً في العالم
Lebanon 24
بالصور.. المطار الأكثر رعبا وغلاءً في العالم
23/06/2025 18:17:45
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغيّر لون الجلد علامة على الإصابة بالسكري؟
Lebanon 24
هل تغيّر لون الجلد علامة على الإصابة بالسكري؟
23/06/2025 18:17:45
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نحن على وشك التوصل لصفقتين كبيرتين بشأن الرسوم الجمركية وهناك اتفاقان آخران أكثر تعقيداً
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: نحن على وشك التوصل لصفقتين كبيرتين بشأن الرسوم الجمركية وهناك اتفاقان آخران أكثر تعقيداً
23/06/2025 18:17:45
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكشفون: هذه هي الفاكهة الأكثر فائدة لصحة الإنسان!
Lebanon 24
علماء يكشفون: هذه هي الفاكهة الأكثر فائدة لصحة الإنسان!
23/06/2025 18:17:45
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
Lebanon 24
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
10:29 | 2025-06-23
23/06/2025 10:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
Lebanon 24
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
07:42 | 2025-06-23
23/06/2025 07:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
Lebanon 24
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
04:07 | 2025-06-23
23/06/2025 04:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
Lebanon 24
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
02:58 | 2025-06-23
23/06/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف سبب محوري لـ"تحيّز" الشبكات العصبية في معالجة المعلومات
Lebanon 24
اكتشاف سبب محوري لـ"تحيّز" الشبكات العصبية في معالجة المعلومات
00:22 | 2025-06-23
23/06/2025 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
01:55 | 2025-06-23
23/06/2025 01:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
Lebanon 24
مريم البسّام: قالت كلمتها ومشت
16:31 | 2025-06-22
22/06/2025 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"يعيشُ في مخبأ".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن خامنئي؟
Lebanon 24
"يعيشُ في مخبأ".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن خامنئي؟
14:00 | 2025-06-22
22/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:29 | 2025-06-23
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
07:42 | 2025-06-23
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
04:07 | 2025-06-23
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
02:58 | 2025-06-23
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
00:22 | 2025-06-23
اكتشاف سبب محوري لـ"تحيّز" الشبكات العصبية في معالجة المعلومات
23:00 | 2025-06-22
الفضاء يستقبل رُفات بشرية وكبسولات وراثية في مهمة مثيرة للجدل
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
23/06/2025 18:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24