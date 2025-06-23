26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أكبر كاميرا رقمية في العالم تلتقط أول صور كونية مبهرة من تشيلي
Lebanon 24
23-06-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت أكبر كاميرا رقمية صُنعت حتى الآن أولى صورها للكون، كاشفة مشاهد مدهشة لسُدم ملونة ومجرات بعيدة، ضمن مشروع طموح لاستكشاف أعماق السماء.
الكاميرا العملاقة، التي تم تركيبها في مرصد "
فيرا
سي. روبين" على
قمة جبل
في تشيلي، تأتي بتمويل من
المؤسسة الوطنية
للعلوم ووزارة الطاقة في
الولايات المتحدة
، وتستعد لمسح السماء الجنوبية على مدار العقد المقبل.
Advertisement
الصورة الأولى التُقطت لسُدمي "تريفيد" و"لاغون" الواقعتين على بُعد آلاف السنين الضوئية، إلى جانب عنقود
العذراء
المجري، الذي يضم مجرّتين حلزونيتين زرقاوين لامعتين.
ويطمح فريق المرصد إلى تصوير نحو 20 مليار مجرة، واكتشاف كويكبات وأجرام سماوية جديدة، وربما تقديم أدلة لفهم "المادة المظلمة" و"الطاقة المظلمة" — وهما من أكثر الألغاز الكونية إثارة.
يحمل المرصد اسم العالِمة فيرا روبين، التي كان لها دور محوري في كشف وجود المادة المظلمة، ما يُضفي بُعدًا رمزيًا على هذا المشروع العلمي الرائد.
مواضيع ذات صلة
من برشلونة... ممثلة شهيرة بإطلالة مُبهرة تُعايد جمهورها (صور)
Lebanon 24
من برشلونة... ممثلة شهيرة بإطلالة مُبهرة تُعايد جمهورها (صور)
24/06/2025 02:54:53
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبارزة كونية" عمرها 11 مليار سنة تحيّر العلماء
Lebanon 24
"مبارزة كونية" عمرها 11 مليار سنة تحيّر العلماء
24/06/2025 02:54:53
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السعد من عين التينة: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان
Lebanon 24
السعد من عين التينة: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان
24/06/2025 02:54:53
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة
Lebanon 24
المكسيك تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بأدنى معدلات البطالة
24/06/2025 02:54:53
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
Lebanon 24
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
16:00 | 2025-06-23
23/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
Lebanon 24
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
12:00 | 2025-06-23
23/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
Lebanon 24
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
10:35 | 2025-06-23
23/06/2025 10:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
Lebanon 24
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
10:29 | 2025-06-23
23/06/2025 10:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
Lebanon 24
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
07:42 | 2025-06-23
23/06/2025 07:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
01:55 | 2025-06-23
23/06/2025 01:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-06-23
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
12:00 | 2025-06-23
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
10:35 | 2025-06-23
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
10:29 | 2025-06-23
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
07:42 | 2025-06-23
تسريب خطير يكشف 184 مليون كلمة مرور في ملف غير محمي
04:07 | 2025-06-23
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 02:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24