أكبر كاميرا رقمية في العالم تلتقط أول صور كونية مبهرة من تشيلي

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الكاميرا العملاقة، التي تم تركيبها في مرصد " سي. روبين" على في تشيلي، تأتي بتمويل من للعلوم ووزارة الطاقة في ، وتستعد لمسح السماء الجنوبية على مدار العقد المقبل.الصورة الأولى التُقطت لسُدمي "تريفيد" و"لاغون" الواقعتين على بُعد آلاف السنين الضوئية، إلى جانب عنقود المجري، الذي يضم مجرّتين حلزونيتين زرقاوين لامعتين.ويطمح فريق المرصد إلى تصوير نحو 20 مليار مجرة، واكتشاف كويكبات وأجرام سماوية جديدة، وربما تقديم أدلة لفهم "المادة المظلمة" و"الطاقة المظلمة" — وهما من أكثر الألغاز الكونية إثارة.يحمل المرصد اسم العالِمة فيرا روبين، التي كان لها دور محوري في كشف وجود المادة المظلمة، ما يُضفي بُعدًا رمزيًا على هذا المشروع العلمي الرائد.