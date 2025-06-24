26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع والذاكرة؟
Lebanon 24
24-06-2025
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء الأعصاب أن
الذكاء الاصطناعي
يمكن أن يؤثر على الإبداع والذاكرة لدى الإنسان.
Advertisement
وأظهرت هذه الدراسات تأثيرات إيجابية وسلبية للذكاء الاصطناعي على القدرات الإدراكية، حيث يُولّد الأفكار والمفاهيم، ويساعد في تخطي عوائق الإبداع. وعلى سبيل المثال، تحلل الخوارزميات كميات كبيرة من البيانات، وتكشف عن أنماط قد لا يلاحظها الإنسان بنفسه.
ويتولى الذكاء الاصطناعي مهاما يومية، مثل تنظيم الملفات والبحث عن الموارد، مما يُحرّر الوقت للإبداع، ويعدّل الذكاء الاصطناعي التجارب الإبداعية بناء على التفضيلات الفردية، مما يجعل المحتوى أكثر صلة وجاذبية.
مع ذلك، هناك جوانب سلبية، حيث لاحظ بعض الباحثين أن المنتجات الإبداعية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي تكون أقل تنوعا، ويعتمد الأشخاص على مجموعة محدودة من الخيارات التي تقدمها الخوارزميات.
من ناحية أخرى فإن الذكاء الاصطناعي يوثر على الذاكرة، حيث يخزن الحقائق والمعارف، مما يسمح للإنسان بالتركيز على الفهم واتخاذ القرارات بدلا من حفظ التفاصيل. مع ذلك يلاحظ تراجع مهارات الحفظ بسبب الاعتماد المستمر على مصادر المعلومات الخارجية. ويعتاد الإنسان على أنه يمكنه دائما الاستفسار من الذكاء الاصطناعي، فلا يُجهد نفسه في حفظ حتى المعلومات المهمة.
وهناك خطر هلوسات الذكاء الاصطناعي، وعلى عكس طرق تسجيل المعلومات التقليدية، قد يقدم الذكاء الاصطناعي حقائق خيالية، مما يؤدي إلى تذكر الأشخاص معلومات زائفة عن غير قصد معتقدين أنها حقيقية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على عقولنا؟
Lebanon 24
هل يؤثر الذكاء الاصطناعي على عقولنا؟
24/06/2025 09:22:42
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"التوتر الدائم".. كيف يؤثر على النوم والذاكرة؟
Lebanon 24
"التوتر الدائم".. كيف يؤثر على النوم والذاكرة؟
24/06/2025 09:22:42
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة "الإِبداع اللبناني": زيارتُهُم في بَلْداتهم
Lebanon 24
لجنة "الإِبداع اللبناني": زيارتُهُم في بَلْداتهم
24/06/2025 09:22:42
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
Lebanon 24
أسئلة تدفع الذكاء الإصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية
24/06/2025 09:22:42
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
تكنولوجيا وعلوم
قد يعجبك أيضاً
سامسونغ تستعد للعودة إلى القمة
Lebanon 24
سامسونغ تستعد للعودة إلى القمة
23:00 | 2025-06-23
23/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
Lebanon 24
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
16:00 | 2025-06-23
23/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر كاميرا رقمية في العالم تلتقط أول صور كونية مبهرة من تشيلي
Lebanon 24
أكبر كاميرا رقمية في العالم تلتقط أول صور كونية مبهرة من تشيلي
14:00 | 2025-06-23
23/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
Lebanon 24
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
12:00 | 2025-06-23
23/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
Lebanon 24
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
10:35 | 2025-06-23
23/06/2025 10:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
07:32 | 2025-06-23
23/06/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
13:34 | 2025-06-23
23/06/2025 01:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-06-23
سامسونغ تستعد للعودة إلى القمة
16:00 | 2025-06-23
معلومات مشوّقة.. هل كان الضوء موجودًا في بداية الكون؟
14:00 | 2025-06-23
أكبر كاميرا رقمية في العالم تلتقط أول صور كونية مبهرة من تشيلي
12:00 | 2025-06-23
بدأت في بلد عربي.. ما هي أول حروف أبجدية في العالم؟
10:35 | 2025-06-23
بالصورة.. علماء الفلك يلتقطون الصورة الأكثر تعقيدًا لمجرة بألف لون
10:29 | 2025-06-23
الأرض تبلغ الأوج الشمسي... أصغر قطر ظاهري للشمس هذا العام
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 09:22:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24