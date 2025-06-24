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تكنولوجيا وعلوم
هواتف سامسونغ الرائدة قد تفقد إحدى أهم ميزاتها
Lebanon 24
24-06-2025
|
04:30
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أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن
سامسونغ
قد تتخلى عن إحدى الميزات المهمة في هواتفها الرائدة من الفئة "S".
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وتبعا لمجلة SamMobile المتخصصة بشؤون التقنية والإلكترونيات فإن سامسونغ قد تتخلى عن الأقلام الذكية (S Pen) في الهواتف
القادمة
من الفئة S، وهي الأقلام التي كانت تميزها عن جميع هواتف سامسونغ الذكية.
وتشير التسريبات التي حصلت عليها المجلة إلى أن التخلي عن القلم الذكي في هواتف سامسونغ سيبدأ مع طرازات هواتف "
galaxy
S27 Ultra" المقرر إطلاقها عام 2027.
تبعا للخبراء في المجلة فإن هذا القرار سيساعد سامسونغ عن التخلي عن الفتحة المخصصة للأقلام الذكية في هواتفها، ما سيجعلها قادرة على إنتاج هواتف بهياكل أقل سماكة، كما سيقلل هذا الأمر من تكلفة إنتاج الهواتف.
ويعتقد بعض المحللين أن سامسونغ قد بدأت مثل هذه السياسة مع هواتف (Galaxy Z Fold)، إذ أن هذه الهواتف تدعم تقنية القلم الذكي لكن هياكلها غير مجهزة بهذا القلم، ويمكن شراء القلم كقطعة منفصلة عن الهاتف. (روسيا اليوم)
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