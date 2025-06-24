ما السر وراء كتابة حرف "i" في شعار iPhone؟

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تساؤلات عديدة من قبل مستخدمى الهواتف عن معنى حرف "i" في ، ولطالما استخدمت آبل فئة "i" قبل منتجاتها، بما في ذلك iPod وiPad وiMacيُعتبر الحرف الواحد أمرًا مفروغًا منه، لكن بعض مستخدمي الإنترنت قدموا تفسيرات مختلفة لما قد يرمز إليه توقيع العلامة التجارية الصغير، وقبل وفاته عام 2011، كشف ، المؤسس المشارك لشركة آبل، عن معنى هذا الحرف الغامض.معني استخدام حرف "i" في iPhoneوأوضح "ستيف"، أن حرف "i" في الواقع يرمز إلى الإنترنت، الذي كان الوصول إليه هو الغرض الأساسي من الكمبيوتر عندما طُرح أول جهاز iMac من Apple في السوق عام 1998.وقد شرح جوبز المعنى اللاحق لحرف "i" - والذي طُبّق منذ ذلك الحين على اسم جميع منتجات Apple تقريبًا، فمع تزايد اهتمام المنافسين بالإنترنت، تحوّل مفهوم البيع لشركة Apple إلى مجالات أخرى، وبدأ حرف "i" يُمثّل عدة مفاهيم جديدة.وأوضح ستيف جوبز، بأن حرف i يمثل العديد من مهام الشركة، بما في ذلك الإرشاد والإعلام والإلهامومع ذلك، أشار إلى أن حرف i قبل كلمة "المنتجات" يحمل أيضًا معنىً شخصيًا آخر للمستهلكين، حيث يمكن أن يشير إلى ضمير المتكلم "أنا"، في إشارة إلى أن المنتجات ملكٌ شخصي ورفيقٌ أساسي .ولم يُستخدم حرف "i" فقط كاسم تسويقي. تستخدم شركة آبل أيضًا هذا الحرف للإشارة إلى مسمياتها الوظيفية. (اليوم السابع)