Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما السر وراء كتابة حرف "i" في شعار iPhone؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1381944-638863781699133606.jpg
Doc-P-1381944-638863781699133606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تساؤلات عديدة من قبل مستخدمى الهواتف عن معنى حرف "i" في iphone، ولطالما استخدمت آبل  فئة "i" قبل منتجاتها، بما في ذلك iPod وiPad وiMac
Advertisement

يُعتبر الحرف الواحد أمرًا مفروغًا منه، لكن بعض مستخدمي الإنترنت قدموا تفسيرات مختلفة لما قد يرمز إليه توقيع العلامة التجارية الصغير،  وقبل وفاته عام 2011، كشف ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة آبل، عن معنى هذا الحرف الغامض.

معني استخدام حرف "i" في iPhone
وأوضح "ستيف"،  أن حرف "i" في الواقع يرمز إلى الإنترنت، الذي كان الوصول إليه هو الغرض الأساسي من الكمبيوتر عندما طُرح أول جهاز iMac من Apple في السوق عام 1998.

وقد شرح جوبز المعنى اللاحق لحرف "i" - والذي طُبّق منذ ذلك الحين على اسم جميع منتجات Apple تقريبًا، فمع تزايد اهتمام المنافسين بالإنترنت، تحوّل مفهوم البيع الفريد لشركة Apple إلى مجالات أخرى، وبدأ حرف "i" يُمثّل عدة مفاهيم جديدة.

وأوضح ستيف جوبز، بأن حرف i يمثل العديد من مهام الشركة، بما في ذلك الإرشاد والإعلام والإلهام

ومع ذلك، أشار إلى أن حرف i قبل كلمة "المنتجات" يحمل أيضًا معنىً شخصيًا آخر للمستهلكين، حيث يمكن أن يشير إلى ضمير المتكلم "أنا"، في إشارة إلى أن المنتجات ملكٌ شخصي ورفيقٌ أساسي .

ولم يُستخدم حرف "i" فقط كاسم تسويقي. تستخدم شركة آبل أيضًا هذا الحرف للإشارة إلى مسمياتها الوظيفية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
عامر جلول يوقع كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض الكتاب
lebanon 24
24/06/2025 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
lebanon 24
24/06/2025 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي في بيروت ويوقع كتابه عن" قوة التفاوض"
lebanon 24
24/06/2025 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالتها وتظهر بالشعر الأشقر
lebanon 24
24/06/2025 18:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:12 | 2025-06-24
05:45 | 2025-06-24
04:30 | 2025-06-24
03:34 | 2025-06-24
01:02 | 2025-06-24
23:00 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24