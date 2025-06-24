تحذير عاجل من "OpenAI"... ما القصة؟

أصدرت شركة "OpenAI"، المطورة لتطبيق "ChatGPT"، تحذيراً بشأن احتمالية استخدام الإصدارات المستقبلية من نموذجها الذكي في تصنيع أسلحة بيولوجية فتاكة.
وأوضحت الشركة في منشور حديث على مدونتها الرسمية أن التقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال علم الأحياء قد يؤدي إلى إنتاج معلومات ضارة قد تُستغل من قبل "جهات ماهرة" لتطوير أسلحة بيولوجية. وأضافت أن الوصول الفعلي إلى المختبرات والمواد الحساسة لا يزال يشكل حاجزاً، لكنه ليس حاجزاً مطلقاً يمكن استبعاده.
وفي مشهد أثار جدلاً واسعاً، ظهر أحد طلاب الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA) خلال حفل تخرجه وهو يعرض بفخر على حاسوبه المحمول واجهة برنامج ChatGPT، الأداة التي اتُهم سابقاً باستخدامها لإنهاء مشاريعه الدراسية.