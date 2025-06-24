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تكنولوجيا وعلوم

لتطويل عمر البطارية.. "سامسونغ" تُحدّث ميزة إدارة الشحن الذكي!

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:26
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في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدم وزيادة عمر بطاريات هواتفها، أطلقت شركة "سامسونغ" تحديثًا جديدًا لميزة حماية البطارية ضمن واجهتها الحديثة One UI 8. يتضمن التحديث إعادة تصميم جزئية للخيارات المتاحة، بالإضافة إلى تحسينات في آلية عمل النظام لتحسين الأداء بشكل عام.

وكانت "سامسونغ" قد طرحت في واجهة One UI 7 ميزة حماية البطارية بثلاثة أوضاع تهدف إلى تقليل تدهور البطارية الناجم عن الشحن المتكرر.

يتضمن ذلك الوضع الأساسي، الذي يوقف الشحن مؤقتًا عند وصول البطارية إلى 100%، ليُستأنف فقط عندما ينخفض مستوى الشحن إلى 95%.

أما الوضع التكيفي، فيحافظ على الشحن عند مستوى 80% طوال الليل، ليقوم باستئناف الشحن تدريجيًا قبل وقت استيقاظ المستخدم، وفقًا لنمط الاستخدام وسلوك النوم. 

وضع الحد الأقصى وهو يتيح للمستخدم تعيين حد أقصى للشحن بنسبة 80%، 85%، 90% أو 95%، عبر شريط تمرير مخصص.
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إلا أن التحديث الجديد في واجهة One UI 8 أعاد هيكلة هذه الخيارات، ليقتصر الآن على الوضعين الأساسي والحد الأقصى فقط. وتم دمج الوضع التكيفي ضمن الوضع الأساسي، مع الإبقاء على نفس المنهجية القائمة على تتبع أنماط الاستخدام، لكنه يُفعّل تلقائيًّا كخيار افتراضي في حال فشل النظام في توقع وقت استيقاظ المستخدم.

ويُذكر أن الهدف من هذه التعديلات، وفقًا لـ"سامسونغ"، هو ضمان حماية البطارية من التآكل الناتج عن شحن الهاتف بنسبة 100% لفترات طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عمرها الافتراضي بمرور الوقت.

ورغم التحديث، لا يزال بإمكان مستخدمي One UI 7 الاستفادة من الخيارات الثلاثة كما هي، إلا أن استمرار عمل الوضع التكيفي قد لا يكون مضمونًا على جميع الأجهزة مستقبلًا.

وتُعَد ميزة حماية البطارية من أبرز أدوات إدارة الطاقة في هواتف "سامسونغ"، حيث تعمل إلى جانب ميزة توفير الطاقة التي تنشط تلقائيًّا عندما ينخفض شحن البطارية إلى أقل من 15%.
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