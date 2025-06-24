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تكنولوجيا وعلوم

روبوتات "غوغل" بدون إنترنت... تعرف على "Gemini Robotics" الجديد!

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:00
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أصدرت شركة "غوغل ديب مايند" التابعة لشركة "غوغل"، يوم الثلاثاء، نموذجًا لغويًا جديدًا يُدعى "Gemini Robotics On-Device"، والذي يمكنه تنفيذ المهام على الروبوتات بشكل محلي دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
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استنادًا إلى نموذج "Gemini Robotics" الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، يمكن للنموذج الجديد التحكم في حركات الروبوتات بشكل فعال.

يمكن للمطورين أيضًا تخصيص النموذج وضبطه وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام أوامر لغوية طبيعية، كما ورد في تقرير نشره موقع "TechCrunch" المتخصص في التكنولوجيا.

وفي اختبارات الأداء، تشير "غوغل" إلى أن أداء النموذج الجديد يعادل تقريبًا أداء نموذج "Gemini Robotics" الذي يعتمد على السحابة.

وتُشير الشركة إلى أن النموذج الجديد يتفوق على النماذج الأخرى التي تعمل محليًا على الأجهزة في اختبارات الأداء العامة، على الرغم من أنها لم تُسمِّ تلك النماذج.

وفي عرض توضيحي، عرضت الشركة روبوتات تُشغّل النموذج الجديد وتقوم بمهام مثل فتح سحابات الحقائب وطي الملابس. وتُشير "غوغل" إلى أنه على الرغم من تدريب النموذج على روبوتات "ALOHA"، إلا أنها قامت لاحقًا بتكييفه للعمل على روبوت "Franka FR3" ثنائي الذراع، وروبوت "apollo" الشبيه بالبشر من "Apptronik".

وتزعم "غوغل" أن روبوت "Franka FR3" ثنائي الذراع نجح في التعامل مع سيناريوهات وأشياء لم يسبق له رؤيتها، مثل تنفيذ مهمة التجميع على حزام صناعي.

ويخوض مطورو نماذج الذكاء الاصطناعي الآخرون غمار الروبوتات أيضًا. وتُنشئ شركة إنفيديا منصة لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي أساسية للروبوتات الشبيهة بالبشر.
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