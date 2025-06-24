قبل إتمام صفقة "Scale"... "ميتا" حاولت الاستحواذ على "Runway AI"

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ورغم أن المحادثات بين الشركتين لم تتطور إلى عرض رسمي يشمل قيمة مالية، فإن تلك المفاوضات قد توقفت في الوقت الحالي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة نقلاً عن مصادر مطلعة على الموضوع.وقد قُدّرت قيمة شركة "Runway"، التي تطور تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج فيديوهات واقعية، بأكثر من 3 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.وفي إطار سعيه لتطوير قدرات ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، يعمل على استقطاب أفضل الخبرات لبناء "فريق ذكاء فائق"، من خلال حملة توظيف تشمل عروضًا مغرية للرواتب وأحيانًا محادثات بشأن صفقات مع المرشحين المستهدفين. كما أنهت ميتا مؤخرًا استثمارًا كبيرًا في شركة "Scale AI" المختصة في الذكاء الاصطناعي.وخلال الأشهر الماضية، جعل زوكربيرغ من أولوياته مقابلة كبار الشخصيات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والعلماء البارزين. كما أبدى استعداده للاستثمار بشكل كبير في الشركات والعقول الرائدة في هذا المجال.وقبل الاستحواذ على 49% من شركة "Scale" الناشئة لتصنيف البيانات وتوظيف رئيسها التنفيذي، أجرى مالك أيضًا محادثات بشأن صفقة مع شركة بيربليكسيتي (Perplexity) الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي، التي قُدّرت قيمتها مؤخرًا بـ 14 مليار دولار.وفي الأسبوع الماضي، قال ، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI"، إن "ميتا" حاولت استقطاب بعض موظفيه بمكافآت توقيع قدرها 100 مليون دولار.وفي الوقت نفسه، ذكرت "بلومبرغ أن "ميتا" تجري محادثات مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "GitHub"، نات ، للانضمام إلى الشركة، كما أجرت محادثات مماثلة مع دانيال جروس، الرئيس التنفيذي لشركة "Safe Superintelligence".ما هي "Runway"؟منذ عام 2023، أصبحت "Runway"، ومقرها ، رائدة في مجال الفيديوهات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وساعدت في إثارة موجة من الاهتمام بنماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو.وبعد عامين، أصبحت الصناعة تنافسية بشكل متزايد، حيث طرحت شركات مثل "OpenAI" و"Pika" أيضًا خدمات فيديو مماثلة. وفي الوقت نفسه، أصبحت مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي أكثر تطورًا، لدرجة أنه أصبح من الصعب تمييزها عن الفيديوهات الحقيقية في كثير من الأحيان.ويساعد أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من "Runway"، والمسمى "Gen-4"، المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو بشخصيات وعناصر متناسقة، وهي مهمة صعبة للعديد من خدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى.ولدى استوديو الأفلام "Lionsgate" اتفاقية مع الشركة لاستخدام أدواتها، والتي استُخدمت أيضًا في مسلسلات مثل "House of David" من شركة أمازون، وفي حفل موسيقي لمادونا.وتستثمر "ميتا" في تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يُساعد المستخدمين على أن يكونوا أكثر إبداعًا، سواءً لمنصاتها للتواصل الاجتماعي أو لمعلنيها.