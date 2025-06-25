"Arianespace" تستعد لإطلاق صاروخها الفضائي الجديد قبل نهاية العام

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أعلنت شركة "Arianespace" عن خططها لإجراء أول عملية إطلاق لصاروخ Ariane 64 الفضائي قبل نهاية العام الجاري.وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كافايوليس، قائلاً: "نخطط لإطلاق صاروخ Ariane 64 قبل نهاية عام 2025. جميع الفرق المعنية تعمل على التحضير لهذا الإطلاق الذي سيُنفذ من قاعدة كورو الفضائية، كما أن جميع الشركات المزودة لمكونات الصاروخ تبذل قصارى جهدها لتسليم المكونات في الوقت المحدد لضمان جاهزيته للإطلاق".من جهتها أشارت صحيفة SpaceNews إلى أن Arianespace تسعى لإطلاق صاروخها الجديد إلى المدار قبل نهاية العام الجاري، لكن بعض المصادر المطلعة في مجال الفضاء تشير إلى أن العملية قد يتم تأجيلها إلى عام 2026.وصاروخ Ariane 64 يعتبر النسخة الثقيلة من صواريخ Ariane 6 الفضائية الأوروبية، إذ حصل على 4 معجلات دفع جانبية، ويمكنه حمل ما يصل إلى 10.5 طن من الحمولة إلى المدار، أما النسخة الخفيفة من هذه الصواريخ Ariane 62 فيتم تزويدها بمعززي دفع جانبيين، ويمكنها نقل حمولات تزن 5 أطنان إلى المدار.وفي حزيران 2024 أشار لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن تطوير صواريخ Ariane سيغني عن الصواريخ الأجنبية في عمليات الإطلاق الفضائي، وفي الماضي أعلنت شركة Arianespace عن تنفيذ أول عملية إطلاق تجاري لهذه الصواريخ، استخدم فيها صاروخ من فئة Ariane 62.