لمتصفحي كروم... ميزة جديدة من غوغل تعرفوا عليها!

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غوغل

غوغل

ويتيح التحديث الجديد نقل شريط العنوان، إلى جانب زر التبديل بين التبويبات، وقائمة الخيارات الثلاثية، وغيرها من الأدوات إلى أسفل الشاشة، مع الإبقاء على خيار التقليدي في الأعلى لمن يفضل ذلك.وقد أوضحت جوجل أن هذه الميزة تأتي ضمن إطار تخصيص واجهة المتصفح، وقالت الشركة: "اعتمادًا على حجم يدك أو هاتفك، قد يكون موضع شريط العنوان السفلي أكثر راحة، لذلك صممنا هذا التحديث ليوفر لك حرية اختيار أنسب موضع لتصفح أكثر سلاسة".ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة الجديدة من خلال النقر المطوّل على شريط العنوان، لتظهر لهم قائمة تحتوي على خيار "نقل شريط العنوان إلى الأسفل" بالإضافة إلى خيار "نسخ الرابط"، كما يمكن التحكم فيها من خلال إعدادات شريط العنوان (Address Bar).وقد بدأتبطرح هذه الميزة بدايةً ، وستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويُنصح بالتحقق من تثبيت أحدث إصدار من متصفح كروم عبر متجرللاستفادة من التحديث.يُذكر أن هذه الميزة توفرت عبر نظام iOS منذ عام 2023، في حين كانت فكرة شريط العنوان السفلي قيد الدراسة في كروم لأندرويد منذ سنوات، قبل أن تبدأ جوجل بتجربتها فعليًا في أكتوبر 2024.