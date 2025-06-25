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تكنولوجيا وعلوم
لمتصفحي كروم... ميزة جديدة من غوغل تعرفوا عليها!
Lebanon 24
25-06-2025
|
03:10
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بدأت
غوغل
رسميًا إتاحة خيار نقل شريط العنوان إلى أسفل الشاشة في متصفح كروم في نظام أندرويد، في خطوة طال انتظارها من مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة مع زيادة أطوال الشاشات وصعوبة الوصول إلى الجزء العلوي في أثناء التصفح بيد واحدة.
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ويتيح التحديث الجديد نقل شريط العنوان، إلى جانب زر التبديل بين التبويبات، وقائمة الخيارات الثلاثية، وغيرها من الأدوات إلى أسفل الشاشة، مع الإبقاء على خيار
العرض
التقليدي في الأعلى لمن يفضل ذلك.
وقد أوضحت جوجل أن هذه الميزة تأتي ضمن إطار تخصيص واجهة المتصفح، وقالت الشركة: "اعتمادًا على حجم يدك أو هاتفك، قد يكون موضع شريط العنوان السفلي أكثر راحة، لذلك صممنا هذا التحديث ليوفر لك حرية اختيار أنسب موضع لتصفح أكثر سلاسة".
ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة الجديدة من خلال النقر المطوّل على شريط العنوان، لتظهر لهم قائمة تحتوي على خيار "نقل شريط العنوان إلى الأسفل" بالإضافة إلى خيار "نسخ الرابط"، كما يمكن التحكم فيها من خلال إعدادات شريط العنوان (Address Bar).
وقد بدأت
غوغل
بطرح هذه الميزة بدايةً
من اليوم
، وستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويُنصح بالتحقق من تثبيت أحدث إصدار من متصفح كروم عبر متجر
غوغل
بلاي
للاستفادة من التحديث.
يُذكر أن هذه الميزة توفرت عبر نظام iOS منذ عام 2023، في حين كانت فكرة شريط العنوان السفلي قيد الدراسة في كروم لأندرويد منذ سنوات، قبل أن تبدأ جوجل بتجربتها فعليًا في أكتوبر 2024.
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