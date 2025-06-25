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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تقدم تحديثات الأمان المُمددة لنظام ويندوز 10 مجانًا

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:14
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أعلنت مايكروسوفت أنها ستسمح للمستخدمين بالحصول على تحديثات الأمان الموسعة (ESU) لنظام ويندوز 10 مجانًا، وذلك قبل انتهاء الدعم الرسمي للنظام في 14 تشرين الاول 2025.
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ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت الشركة العام الماضي عن نيتها فرض رسوم قدرها 30 دولارًا سنويًا مقابل تلك التحديثات، لكن العرض المجاني الجديد يأتي بشرطٍ أساسي.


وأما الشرط فهو تفعيل أداة النسخ الاحتياطي windows Backup لنسخ الإعدادات والمجلدات احتياطيًا عبر خدمة ون درايف OneDrive سحابيًا.


وتوفر OneDrive مساحة قدرها 5 جيجابايت فقط من التخزين المجاني، لذا قد يضطر المستخدمون الذين يحتفظون بعدد كبير من الملفات المحلية – خاصةً ضمن مجلد "المستندات Documents" – إلى شراء مساحة تخزين إضافية حتى تعمل الخدمة بكفاءة، وقد يكون هذا هو "الثمن الخفي" للحصول على التحديثات المجانية.


وتقدّم مايكروسوفت بذلك للمستخدمين ثلاث طرق للاشتراك في تحديثات الأمان الموسّعة ESU لأجهزة ويندوز 10 الشخصية، وهي الخيار المجاني عبر تفعيل Windows Backup، أو دفع 30 دولارًا سنويًا مقابل التحديثات، أو استخدام 1000 نقطة من برنامج المكافآت microsoft Rewards.


وتعتزم الشركة طرح أداة مخصصة داخل ويندوز 10 في تموز، تساعد المستخدمين في اختيار أحد الخيارات الثلاثة، والتسجيل تلقائيًا في البرنامج.


يُشار إلى أن التحديثات الموسعة للمستهلكين سوف تستمر حتى 13 تشرين الاول 2026، أما المؤسسات فلديها خيار تمديد التحديثات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية مقابل رسوم.


وسيكون بإمكان الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10، والمستخدمة للوصول إلى أجهزة ويندوز 11 السحابية (Windows 365 و Virtual Machines) الاستفادة من هذه التحديثات دون مقابل.


وتسعى مايكروسوفت بنحو واضح إلى دفع المستخدمين نحو الانتقال إلى ويندوز 11، وقد وصفت عام 2025 بأنه "عام تجديد أجهزة ويندوز 11"، حتى مع الانتشار الواسع للأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10 حاليًا.
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