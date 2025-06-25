وفق دراسة من غوغل… الذكاء الاصطناعي سيوفّر 4 مليارات يورو سنويًا للدولة البلجيكية

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أظهرت دراسة أعدتها مجموعة "إمبلمنت" الاستشارية نيابة عن شركة " " أن 71% من وظائف في ، أي ما يعادل 320 ألف وظيفة، يمكن تحسينها باستخدام بما في ذلك تقليل المهام المتكررة، وأتمتة الصياغة وتبسيط التحليلات المعقدة.ووفقا لما نقلته صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم الأربعاء، أوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "فرصة الذكاء الاصطناعي للحكومة الإلكترونية في بلجيكا" بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة البلجيكية قد يوفر ما يقارب 4 مليارات سنويا.وأظهرت الدراسة أنه يمكن توفير ما يقارب 3 مليارات يورو من خلال أتمتة خمس فئات من العمل وحدها ويمكن تحسين إدارة الحالات الفردية من خلال اكتشاف المستندات المفقودة في الإجراءات وتوجيه الحالات إلى الإدارات المناسبة.وأوضحت أنه يمكن أن تستفيد مهام المالية والميزانية من قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف تجاوزات الميزانية، وتحديد تدابير خفض التكاليف والتنبؤ بنقص الإيرادات، وفيما يتعلق بالتنظيم، يمكن للذكاء الاصطناعي جمع السوابق القانونية ذات الصلة ومقارنة القواعد المقترحة بالتشريعات القائمة لتحديد التضاربات أو الثغرات المحتملة، كما يمكن تحسين مهام التخطيط لتحديد جداول الحافلات ومسارات جمع النفايات، بالإضافة إلى التنبؤ بالاختناقات المرورية.وفيما يتعلق بالتشريعات، يمكن للذكاء الاصطناعي صياغة الوثائق القانونية والتحقق من الامتثال للتشريعات الحالية.وأضاف غوغل أن الإمكانات جذابة بنفس القدر للقطاع الخاص حيث أشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفف العبء الإداري على الشركات بما يقرب من مليار يورو سنويا، مما يسرع الخدمات ويتيح الموارد للابتكار.يذكر أن مجموعة "إمبلمنت" الاستشارية هي من أسرع شركات الاستشارات نموا في وقد تأسست في كوبنهاجن. (اليوم السابع)