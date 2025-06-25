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تكنولوجيا وعلوم

آيفون 17 برو.. نقلة نوعية في تقنيات الكاميرا لأول مرة

Lebanon 24
25-06-2025 | 12:00
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كشفت تسريبات حديثة أن هواتف iphone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستشهد ترقيات ضخمة في نظام التصوير، أبرزها رفع دقة جميع الكاميرات الخلفية إلى 48 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة التقريب (telephoto)، لتكتمل بذلك منظومة الكاميرات الثلاثة بدقة موحّدة، في سابقة لأول مرة في تاريخ آيفون.
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ووفقاً لحساب “Apple Club”، فإن التحديثات لا تقتصر فقط على رفع الدقة، بل تشمل أيضًا ميزة جديدة لتسجيل الفيديو تُدعى “التصوير المتعدد الكاميرات”، وستكون حصرية لطرازات Pro. هذه الميزة تتيح للمستخدمين تسجيل الفيديو من أكثر من كاميرا في الوقت نفسه، ما يمنح صناع المحتوى والمصورين قدرات تصوير احترافية ومتقدمة دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

وعلى صعيد الكاميرا الأمامية، ستحصل أجهزة iPhone 17 Pro على ترقية بارزة تتمثل في كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بتقنية TrueDepth، ما يُعزز جودة صور السيلفي ومكالمات الفيديو، خاصة مع استخدامات الواقع المعزز (AR) والتعرف على الوجه (Face ID).

أما تصميم الكاميرا الخلفية، فقد أشارت التسريبات إلى أنه سيأتي بشكل جديد كلياً، بوحدة تصوير عرضية تمتد بعرض الجهاز بالكامل، وُصفت بأنها “جزيرة” أو “شريط” خلفي، بدلاً من التصميم المربع المعتاد في الإصدارات السابقة.

وهذه الخطوة قد تكون محاولة من أبل للتميّز تصميمياً وإعادة توزيع المكونات لتناسب التحديثات التقنية الجديدة.

تأتي هذه التحسينات وسط منافسة محتدمة في سوق الهواتف الذكية، حيث تسعى أبل لتعزيز قدرات التصوير لتلبي تطلعات جمهورها المتنامي من صناع المحتوى والمستخدمين المحترفين، خصوصًا بعد دخول الهواتف مجال تصوير الفيديو السينمائي بقوة.

ومع ترقّب الكشف الرسمي عن سلسلة iPhone 17 في خريف 2025، تبدو هذه التسريبات بمثابة مؤشرات قوية على أن أبل تجهز لثورة تصوير جديدة تعيد تعريف تجربة الكاميرا في الهواتف الذكية. (اليوم السابع)
 
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