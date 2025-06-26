تسريبات جديدة تكشف تجهيزات هاتف "سامسونغ" ثلاثي الطي

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هذا الهاتف، المقرر إطلاقه لاحقًا هذا العام، ما لم تحدث عقبات غير متوقعة، سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت، وسيتوفر بمعالج فقط.



واصلت سلسلة هواتف "سامسونغ" غالاكسي إس 25 نهجها في توفير ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، على الرغم من أن غالاكسي إس 21 ألترا كان مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت قبل سنوات. تعمل " " على هاتف غالاكسي ذكي قابل للطي ثلاث مرات، وفقًا لتقارير عديدة، ويُقال إنه سيُطلق عليه اسم غالاكسي جي فولد.هذا الهاتف، المقرر إطلاقه لاحقًا هذا العام، ما لم تحدث عقبات غير متوقعة، سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت، وسيتوفر بمعالج فقط.واصلت سلسلة هواتف "سامسونغ" غالاكسي إس 25 نهجها في توفير ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، على الرغم من أن غالاكسي إس 21 ألترا كان مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت قبل سنوات.

ولكن هناك الآن تقارير تُشير إلى أن غالاكسي إس 26 سيُزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت كخيار إضافي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".



مع ذلك، قد يتفوق هاتف G Fold القابل للطي ثلاثيًا على سلسلة هواتف S26.



أكد مصدر موثوق أن الهاتف سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 غيغابايت كتجهيز أساسي.



قرار "سامسونغ" باستخدام معالج سنابدراغون فقط ليس مفاجئًا أيضًا، من المرجح أن يُطرح هاتف غالاكسي جي فولد في عدد محدود جدًا من المناطق.



على غرار هاتف Galaxy Z Fold 6 SE، سيضم هاتف جي فولد أقوى عتاد داخلي يُمكن أن تحصل عليه "سامسونغ".



هذا أمر بالغ الأهمية، فالمنافسة من العلامات التجارية المحلية في أشد من أي وقت مضى، و"سامسونغ" بحاجة إلى التميز.



إطلاق محدود ومكلف

يُزعم أن "سامسونغ" قررت خفض توقعات مبيعاتها لهاتفها القابل للطي ثلاثيًا. ويرجع ذلك إلى أن هذا الهاتف سيكلف الكثير، وأن قطاع الهواتف القابلة للطي لا يزال يعاني من ضعف الأداء.



وذكرت بعض التقارير أن الشركة ستنتج 200.000 وحدة فقط في الدفعة الأولى.



قد يُطرح هاتف غالاكسي جي فولد عالميًا في نهاية المطاف، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على أدائه عند الإطلاق.



إذا لم يحقق الهاتف، مثل سلسلتي Fold وFlip، توقعات المبيعات، فقد تُقرر "سامسونغ" تأجيل إطلاقه عالميًا، على الأقل حتى يتم إنتاج له بسعر أقل.



كما شهد منافسه المباشر - " " ميت إكس تي - إطلاقًا محدودًا ومكلفًا.



ومع ذلك، فقد بيع منه أكثر من 400.000 وحدة، ويُقال إنه سيُطرح جزء ثانٍ منه هذا العام.



سيأتي هاتف غالاكسي ثلاثي الطي بمواصفات بطارية مخيبة للآمال، بما في ذلك سرعات شحن بطيئة جدًا.



ويُقال أيضًا أن هاتف Galaxy Z Fold 7 القادم من "سامسونغ" مزود بنفس بطارية سلفه: Galaxy Z Fold 6 بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة.



طرحت "سامسونغ" هذا العام طرازًا رائدًا جديدًا، Edge، هاتف فائق النحافة، مزود ببطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة، ويقارب سعر Galaxy S25 Ultra.



من ناحية أخرى، لا يحقق Galaxy S25 Edge مبيعات جيدة، وقد بدأت "سامسونغ" في خفض إنتاجه.