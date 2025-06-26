Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة "رينغ" تضيف الذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1382804-638865215189729056.jpg
Doc-P-1382804-638865215189729056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة رينغ، المملوكة لشركة أمازون، يوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات.

يتُيح الذكاء الاصطناعي للمستخدمين وصفًا نصيًا دقيقًا لنشاط الحركة الحالي.
Advertisement

والآن، عندما يتلقى المستخدمون إشعارات فورية حول ما يحدث في منازلهم، ستكون التحديثات أكثر وضوحًا، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

على سبيل المثال، "شخص يصعد الدرج برفقة كلب أسود"، أو "شخصان ينظران إلى سيارة بيضاء متوقفة في الممر".
تهدف هذه الميزة إلى تحسين الإشعارات المبهمة التي كانت متاحة سابقًا.

الآن، سيتمكن المستخدمون من معرفة ما يحدث بدقة، ويمكنهم تحديد ما إذا كان يتطلب اهتمامًا فوريًا بسرعة.

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يصف فقط الثواني القليلة الأولى من مقطع الفيديو الذي يتم تنشيطه بالحركة.

تُطرح هذه الميزة اليوم كنسخة تجريبية باللغة الإنجليزية فقط لمشتركي Ring Home Premium في الولايات المتحدة وكندا.

يمكن للمستخدمين اختيار تعطيل الميزة بالانتقال إلى الإعدادات في تطبيق "رينغ".

كتب جيمي سيمينوف، مؤسس "رينغ" ونائب رئيس قسم أمن المنازل في "أمازون": "تخطط الشركة لتقديم ميزات ذكاء اصطناعي إضافية، تجمع إحداها العديد من أحداث الحركة التي تحدث داخل المنزل وحوله في تنبيه واحد".

وتعتزم "رينغ" أيضًا تطبيق "تنبيه شذوذ مخصص" يسمح للمستخدمين بتحديد ما يشكل شذوذًا في ممتلكاتهم، مما يُمكّن الكاميرا من إخطارهم عند حدوث مثل هذا الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر سيمينوف أن "رينغ" "يتعلم روتينك"، ما يُمكّنه من إبلاغ المستخدمين بأي شيء غير اعتيادي.

قد يُثير هذا قلق بعض المستخدمين، خاصةً بالنظر إلى مخاوف رينغ السابقة بشأن الخصوصية.

كتب سيمينوف: "بدأنا للتو في استكشاف الذكاء الاصطناعي. أشعر وكأننا عدنا إلى بدايات رينغ - أرى إمكانيات لا حصر لها لتجارب جديدة يمكننا ابتكارها لجيراننا".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق رينغ مؤخرًا لميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن المستخدمين من تحديد مواقع لحظات محددة ضمن تسجيلات الفيديو.
مواضيع ذات صلة
شركة "ميسترال" تكشف عن نموذجها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
26/06/2025 17:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة الرسوم الجمركية... الشركات تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
26/06/2025 17:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية: سيتم بناء مركز الذكاء الاصطناعي الجديد في دولة الإمارات بواسطة شركة G42 وسيتم تشغيله بالشراكة مع عدد من الشركات الأميركية
lebanon 24
26/06/2025 17:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من الذكاء الإصطناعيّ في الحروب: "الخوارزميات ستكون أسرع من الرصاص"
lebanon 24
26/06/2025 17:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:14 | 2025-06-26
04:11 | 2025-06-26
03:03 | 2025-06-26
00:44 | 2025-06-26
23:00 | 2025-06-25
15:15 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24