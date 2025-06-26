شركة "رينغ" تضيف الذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات





يتُيح للمستخدمين وصفًا نصيًا دقيقًا لنشاط الحركة الحالي.

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والآن، عندما يتلقى المستخدمون إشعارات فورية حول ما يحدث في منازلهم، ستكون التحديثات أكثر وضوحًا، بحسب تقرير نشره موقع " ".



على سبيل المثال، "شخص يصعد الدرج برفقة كلب أسود"، أو "شخصان ينظران إلى سيارة بيضاء متوقفة في الممر". أعلنت شركة رينغ، المملوكة لشركة أمازون، يوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجراس الأبواب والكاميرات.يتُيح للمستخدمين وصفًا نصيًا دقيقًا لنشاط الحركة الحالي.والآن، عندما يتلقى المستخدمون إشعارات فورية حول ما يحدث في منازلهم، ستكون التحديثات أكثر وضوحًا، بحسب تقرير نشره موقع " ".على سبيل المثال، "شخص يصعد الدرج برفقة كلب أسود"، أو "شخصان ينظران إلى سيارة بيضاء متوقفة في الممر".

تهدف هذه الميزة إلى تحسين الإشعارات المبهمة التي كانت متاحة سابقًا.



الآن، سيتمكن المستخدمون من معرفة ما يحدث بدقة، ويمكنهم تحديد ما إذا كان يتطلب اهتمامًا فوريًا بسرعة.



تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يصف فقط الثواني القليلة الأولى من مقطع الفيديو الذي يتم تنشيطه بالحركة.



تُطرح هذه الميزة اليوم كنسخة تجريبية باللغة فقط لمشتركي Ring Home Premium في وكندا.



يمكن للمستخدمين اختيار تعطيل الميزة بالانتقال إلى الإعدادات في تطبيق "رينغ".



كتب سيمينوف، مؤسس "رينغ" ونائب رئيس قسم أمن المنازل في "أمازون": "تخطط الشركة لتقديم ميزات ذكاء اصطناعي إضافية، تجمع إحداها العديد من أحداث الحركة التي تحدث داخل المنزل وحوله في تنبيه واحد".



وتعتزم "رينغ" أيضًا تطبيق "تنبيه شذوذ مخصص" يسمح للمستخدمين بتحديد ما يشكل شذوذًا في ممتلكاتهم، مما يُمكّن الكاميرا من إخطارهم عند حدوث مثل هذا الحدث.



بالإضافة إلى ذلك، ذكر سيمينوف أن "رينغ" "يتعلم روتينك"، ما يُمكّنه من إبلاغ المستخدمين بأي شيء غير اعتيادي.



قد يُثير هذا قلق بعض المستخدمين، خاصةً بالنظر إلى مخاوف رينغ السابقة بشأن الخصوصية.



كتب سيمينوف: "بدأنا للتو في استكشاف الذكاء الاصطناعي. أشعر وكأننا عدنا إلى بدايات رينغ - أرى إمكانيات لا حصر لها لتجارب جديدة يمكننا ابتكارها لجيراننا".



يأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق رينغ مؤخرًا لميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن المستخدمين من تحديد مواقع لحظات محددة ضمن تسجيلات الفيديو.