تسريبات تكشف تصميم شاشة آيفون 18 برو





وبحسب تسريبات حديثة شاركها المطور فيليب فابروزيك عبر منصة "إكس"، استعرض خلالها نماذج مُتوقعة لتصميم شاشة آيفون 18 برو استنادًا إلى تقارير وتسريبات متداولة.

Advertisement

وتشير هذه المعلومات إلى احتمال ظهور فتحة ثقب صغيرة للكاميرا الأمامية، تُوضع هذه المرة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة – وهو تغيير لافت في فلسفة تصميم آيفون المعتادة، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" . مع اقتراب إصدار هاتف آيفون 18 برو، بدأت الملامح الجديدة للشاشة تتضح، مع تغييرات جريئة قد تعني اقتراب "أبل" من التخلي عن النتوء المألوف.وبحسب تسريبات حديثة شاركها المطور فيليب فابروزيك عبر منصة "إكس"، استعرض خلالها نماذج مُتوقعة لتصميم شاشة آيفون 18 برو استنادًا إلى تقارير وتسريبات متداولة.وتشير هذه المعلومات إلى احتمال ظهور فتحة ثقب صغيرة للكاميرا الأمامية، تُوضع هذه المرة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة – وهو تغيير لافت في فلسفة تصميم آيفون المعتادة، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" .

من جانبه، يرى المحلل الشهير أن "أبل" قد تستمر في استخدام تصميم Dynamic Island في آيفون 18 برو، لكن بحجم أصغر بكثير مما اعتدنا عليه في الإصدارات السابقة.



ورغم صعوبة الحسم في الوقت الراهن، إلا أن كل المؤشرات تُجمع على أن "أبل" تخطط لتقليل حجم الفتحة بشكل كبير.



يُذكر أن "أبل" سبق أن قلّصت حجم " الديناميكية"، لكنها ما زالت عنصرًا واضحًا في الواجهة الأمامية.



ورغم ذلك، يرى البعض أن فائدتها الوظيفية – مثل عرض التنبيهات والمعلومات الحية – تجعلها مفضّلة لدى المستخدمين، حتى وإن بدت أقل بصريًا للبعض.



ما الذي ينتظرنا في آيفون 18 وآيفون 19

تشير الشائعات إلى أن "أبل" ستبدأ الانتقال التدريجي نحو شاشة كاملة بلا أي فتحات.



وستكون البداية مع آيفون 18 برو، حيث يُتوقع أن تُدمج كاميرات Face ID أسفل الشاشة، كخطوة أولى نحو التصميم المثالي.



أما الطفرة الحقيقية، فقد تكون مع آيفون 19، الذي سيصادف الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون.



ووفق التسريبات، تعتزم "أبل" تقديم تصميم شامل بشاشة كاملة بلا فتحات أو نوتش، وربما بجسم زجاجي بالكامل، ليكون آيفون 19 قفزة تصميمية كبرى في تاريخ الجهاز.