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تكنولوجيا وعلوم
غضب بين مستخدمي آيفون بسبب إعلان مفاجئ في "Apple Wallet"
Lebanon 24
26-06-2025
|
04:11
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أثار إعلان ترويجي داخل تطبيق "
apple wallet
" جدلاً واسعًا بين مستخدمي هواتف آيفون، بعدما فوجئوا بإشعار يروّج لفيلم "F1" الذي تنتجه "أبل" بالتعاون مع "
warner bros
".
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جاء الإعلان جاء على هيئة عرض خاص بخصم 10 دولارات عبر منصة "Fandango"، عند شراء تذكرتين أو أكثر لمشاهدة الفيلم، أثار استياء واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير نشره موقع "
تك كرانش
" واطلعت عليه "العربية Business".
الفيلم، الذي يؤدي بطولته
النجم العالمي
براد بيت
، يغوص في عالم سباقات
الفورمولا 1
، وتم تصويره في حلبات
الجائزة الكبرى
الحقيقية باستخدام تقنيات طورتها "أبل"، منها كاميرات مصنوعة من أجزاء آيفون وسماعات آير بودز
ماكس
التي يستخدمها بطل الفيلم، السائق "سوني هايز".
ورغم التقنيات المتقدمة والإنتاج السينمائي الضخم، فإن العديد من المستخدمين لم يرحبوا بأن تتحول محافظهم الرقمية إلى منصة إعلانية.
وعبّر أحدهم عبر "ريديت" قائلاً: "لم أدفع أكثر من ألف دولار على هاتف آيفون لأشاهده يروج للإعلانات!".
ولم تتوقف الانتقادات عند ذلك، بل تساءل عدد كبير من المستخدمين عن كيفية إيقاف هذا النوع من الإشعارات الترويجية.
واتضح لاحقًا أن النسخة التجريبية من نظام iOS 26 تضمنت خيارًا جديدًا لتعطيل "العروض والحملات الترويجية" داخل تطبيق Wallet، وهو خيار غير متاح في الإصدارات الحالية.
وتُشير هذه الإضافة إلى أن "أبل" ربما تمهد الطريق لمزيد من الحملات التسويقية مستقبلاً عبر التطبيق، وهو ما أثار قلق المستخدمين الذين طالما عبّروا عن رفضهم للإعلانات غير المرغوب بها داخل أجهزتهم، كما حدث سابقًا مع الألبوم المثير للجدل لفرقة U2 الذي أُضيف تلقائيًا لمكتبات iTunes في عام 2014.
وقد جاء هذا الإعلان ضمن حملة تسويقية ضخمة لفيلم "F1"، شملت إطلاق مقطع دعائي مرفق بتقنية الاهتزاز الديناميكي، إضافة إلى تسليط الضوء على الفيلم خلال مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين WWDC 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي
تيم كوك
، ونائب الرئيس
كريغ فيديريغي
، اللذين ظهرا في مشهد داخل سيارات السباق.
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