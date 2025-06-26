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تكنولوجيا وعلوم
اليكم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية
Lebanon 24
26-06-2025
|
07:14
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أعلنت آبل خلال
مؤتمر wwdc
2025 ميزة جديدة تُسمى (المدرب الرياضي) Workout Buddy ستصل إلى ساعاتها الذكية عبر تحديث watchOS 26، وهي واحدة من مزايا
الذكاء الاصطناعي
الجديدة التابعة لنظام Apple Intelligence، والتي تعتمد على الطرز الحديثة من هواتف آيفون ابتداءً من هواتف آيفون 15 برو.
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ومع أن الشركة لم تذكر خلال المؤتمر سوى هذه الميزة فإن هناك العديد من المزايا الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيستفيد منها مستخدمو ساعات آبل عند إصدار نظام watchOS 26، وسنذكر أبرزها فيما يلي:
تُعد هذه الميزة من أبرز المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في نظام watchOS 26. وتهدف إلى تعزيز تجربة تتبع اللياقة البدنية، والمساعدة في تحقيق الأهداف الرياضية الشخصية.
تُنشئ هذه الميزة عبارات تحفيزية مخصصة باستخدام بيانات صوتية من المدربين في خدمة +Apple Fitness، وبالاستناد إلى عوامل متعددة مثل: معدل نبضات القلب الحالي، والسرعة، وتاريخ النشاط، والأهداف الرياضية الشخصية. وبعد انتهاء التمرين، يقدم المدرب ملخصًا عن الأداء مع بعض العبارات التحفيزية لتشجيع المستخدم على ممارسة التمرين التالي.
وستتوفر ميزة الترجمة المباشرة في ساعات آبل Watch Series 9 و Series 10 و Watch Ultra 2، وهي ميزة تقدم ترجمة فورية للمحادثات داخل تطبيق الرسائل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
في نظام watchOS 26، يمكنك إرسال الرموز التعبيرية التي أنشأتها في هاتف آيفون باستخدام مزية الذكاء الاصطناعي (Genmoji). ومع iOS 26، أصبح من الممكن دمج الرموز التعبيرية التقليدية ورموز Genmoji والأوصاف النصية لإنشاء رموز جديدة، كما يمكن دمج رمزين لإنشاء رمز جديد مختلف.
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