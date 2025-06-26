تحذيرات من أساليب احتيال جديدة تستخدم فيها أجهزة آبل!

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حذّرت الروسية المواطنين في البلاد من ظهور أساليب احتيال جديدة، يستغل فيها المحتالون تقنيات أجهزة آبل الذكية للإيقاع بضحاياهم.وأشارت تقارير صادرة عن الوزارة إلى رصد هجمات إلكترونية يقوم فيها المحتالون باستغلال خدمة iCloud الموجودة في هواتف آيفون وحواسب آيباد للاحتيال على مستخدمي هذه الأجهزة.ووفقا للتقارير يختار المحتالون ضحاياهم عبر منصات التعارف، أو في منصات الألعاب على ، أو عبر مواقع البحث عن عمل، ويبذل المحتالون جهدا كبيرا لكسب ثقة الضحايا، متظاهرين بأنهم شركاء محتملون، أو أصحاب عمل، أو حتى أشخاص بحاجة للمساعدة.وبعد هذه المرحلة تأتي النقطة الحاسمة عندما يطلب المحتال "خدمة صغيرة" من الضحية، وهي تسجيل الدخول إلى حسابه على "iCloud" باستخدام جهاز الضحية، وتتنوع الذرائع المقدمة، مثل طباعة تذاكر الطيران، أو تنزيل تطبيق محظور في ، أو استرجاع بيانات من هاتف زعموا أنه معطّل، أو تثبيت برنامج للعمل، بمجرد حصولهم على حق الوصول إلى الجهاز، يُفعّل المحتالون على الفور ميزة "البحث عن جهازي" أوما يعرف بـ (Find My iPhone) ويقومون بتشغيل "قفل التنشيط" (Activation Lock)، وهي أدوات مصممة أصلا من قبل شركة آبل لحماية الأجهزة من السرقة، وتتحول هذه الأدوات إلى أداة للابتزاز، إذ يقوم المحتال بقفل الجهاز عن بُعد، ويظهر على شاشة الضحية رسالة تطلب فدية مالية مقابل فك قفل الجهاز.وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المحتالين يطالبون ضحاياهم عادة بدفع 10 آلاف روبل (ما يعادل تقريبا 110 دولارات أميركية) مقابل فك قفل الجهاز، ويهددون صاحب الجهاز الذكي بتعطيل الجهاز نهائيا عن العمل أو حذف بياناته في حال عدم الدفع.كما تحذر تقارير وزارة الداخلية الروسية من إمكانية وصول المحتالين إلى الصور وجهات الاتصال والمراسلات والمعلومات الشخصية الأخرى المخزنة على أجهزة ضحاياهم.