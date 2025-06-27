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تكنولوجيا وعلوم
بهاتفها الجديد.. شاومي تنافس سامسونغ وموتورولا
Lebanon 24
27-06-2025
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بدأت شاومي
الصينية
بالترويج لهاتفها الجديد الذي ستنافس من خلاله الهواتف القابلة للطي التي تطلقها
سامسونغ
وموتورولا.
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وحصل هاتف Xiaomi Mix Flip 2 الجديد على هيكل بأبعاد (166.9/73.8/7.6) ملم، أبعاده هو مطوي (86.1/73.8/15.9) ملم، ووزنه 199 غ.
شاشة الهاتف الأساسية جاءت Foldable LTPO AMOLED بمقاس 6.86 بوصة، دقة عرضها (1224/2912) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid، أما شاشته الخارجة فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1392/1208) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm B Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر دخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الأمامية اتت بدقة 32 ميغابيكسل.
زود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكرتونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5165 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.
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