يشغل الموسيقى أثناء عمله.. تطوير روبوت لتنظيف مساحات كبيرة

Advertisement

قام أساتذة وطلاب في جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية التقنية الروسية بغرب بتطوير لتنظيف مساحات كبيرة يزود بإلكترونيات وبرمجيات محلية الصنع، وفقا للخدمة الإعلامية للجامعة.ونقلت الخدمة الإعلامية عن الأستاذ المساعد في قسم الآلات التكنولوجية بالجامعة، أليكسي تسيجولين، قوله: "تكمن فرادة هذا التطوير في أننا نصنع تقنياتنا الخاصة، مما سيسمح بالحصول على آلة منخفضة التكلفة وقابلة للتكرار. كما أن المشروع مفيد تعليميا؛ لأنه يُكسِب الطلاب مهارات عملية في الهندسة التطبيقية، حيث يمكنهم تعديل كل مكون في الروبوت وتطويره وتحسينه. ويُعد هذان الجانبان عنصرين أساسيين في هذا المشروع."وأوضح المطور أن الروبوت يمكنه بصوت غير مرتفع في أثناء التنظيف كيلا يكون اقترابه مفاجئا. كما تتمثل مهمة عامل النظافة الآلي في رسم مساره بدقة وتجنب الاصطدامات.ويتكون المجمع الروبوتي من كاميرا رؤية تقنية مزودة بوحدات المحركات، وأجهزة التحكم عن بعد. وقد تم حاليا إعداد نموذج أولي للجهاز وتطوير البرمجيات اللازمة. يُخطط مستقبلا لتركيب جهاز ليدار (Lidar) على روبوت النظافة، مما سيسمح له برسم خريطة للمكان والتوجّه بدقة في الفضاء، وسيزود الروبوت كذلك بوحدة شفط الغبار، ومن المقرر أن يكون له هيكل بلاستيكي.وأضافت الخدمة الصحفية: "سيكون من الممكن عبر واجهة تحديد أوامر أو برمجة جدول زمني، مثل التنظيف على فترات زمنية محددة. ستُسجل الكاميرا أماكن وجود الروبوت وما قام به، بينما ستتيح نتائج القياس عن بُعد جمع بيانات لتحليلها وإجراء المزيد من التحديثات على هذا المساعد الذكي.