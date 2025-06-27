Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يشغل الموسيقى أثناء عمله.. تطوير روبوت لتنظيف مساحات كبيرة

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1383304-638866095060291175.jpg
Doc-P-1383304-638866095060291175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام أساتذة وطلاب في جامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية التقنية الروسية بغرب سيبيريا بتطوير روبوت لتنظيف مساحات كبيرة يزود بإلكترونيات وبرمجيات محلية الصنع، وفقا للخدمة الإعلامية للجامعة.
Advertisement

ونقلت الخدمة الإعلامية عن الأستاذ المساعد في قسم الآلات التكنولوجية بالجامعة، أليكسي تسيجولين، قوله: "تكمن فرادة هذا التطوير في أننا نصنع تقنياتنا الخاصة، مما سيسمح بالحصول على آلة منخفضة التكلفة وقابلة للتكرار. كما أن المشروع مفيد تعليميا؛ لأنه يُكسِب الطلاب مهارات عملية في الهندسة التطبيقية، حيث يمكنهم تعديل كل مكون في الروبوت وتطويره وتحسينه. ويُعد هذان الجانبان عنصرين أساسيين في هذا المشروع."

وأوضح المطور أن الروبوت يمكنه تشغيل الموسيقى بصوت غير مرتفع في أثناء التنظيف كيلا يكون اقترابه مفاجئا. كما تتمثل مهمة عامل النظافة الآلي في رسم مساره بدقة وتجنب الاصطدامات.

ويتكون المجمع الروبوتي من كاميرا رؤية تقنية مزودة بوحدات التحكم في المحركات، وأجهزة التحكم عن بعد. وقد تم حاليا إعداد نموذج أولي للجهاز وتطوير البرمجيات اللازمة. يُخطط مستقبلا لتركيب جهاز ليدار (Lidar) على روبوت النظافة، مما سيسمح له برسم خريطة للمكان والتوجّه بدقة في الفضاء، وسيزود الروبوت كذلك بوحدة شفط الغبار، ومن المقرر أن يكون له هيكل بلاستيكي.

وأضافت الخدمة الصحفية: "سيكون من الممكن عبر واجهة الويب تحديد أوامر أو برمجة جدول زمني، مثل التنظيف على فترات زمنية محددة. ستُسجل الكاميرا أماكن وجود الروبوت وما قام به، بينما ستتيح نتائج القياس عن بُعد جمع بيانات لتحليلها وإجراء المزيد من التحديثات على هذا المساعد الذكي.
مواضيع ذات صلة
تطوير روبوت استطلاع عسكري بحجم بعوضة!
lebanon 24
27/06/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ضربنا القيادة العليا وعلماء كبار يعملون على تطوير البرنامج الإيراني النووي
lebanon 24
27/06/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. روبوت يهاجم شخصا في مكان عمله
lebanon 24
27/06/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في سهل الطيبة... حريق التهم مساحات كبيرة من القمح
lebanon 24
27/06/2025 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2025-06-27
23:00 | 2025-06-26
13:13 | 2025-06-26
10:48 | 2025-06-26
07:14 | 2025-06-26
04:11 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24