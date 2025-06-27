مجانًا لفترة محدودة.. "غوغل" تطرح "Imagen 4" لإنشاء صور من النصوص

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أعلنت شركة " " عن إطلاق أحدث إصدار من أداة تحويل النصوص إلى صور، والمعروفة باسم "Imagen 4"، والذي يأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق "Imagen 3".كما كشفت الشركة عن إصدار متقدم يحمل اسم "Imagen 4 Ultra"، مصمم خصيصًا لتنفيذ التعليمات النصية بدقة أعلى، مع توفره مقابل تكلفة إضافية.ويُتاح كلا النموذجين حاليًا كـمعاينة مدفوعة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ" "، إلى جانب إمكانية تجربتهما مجانًا لفترة محدودة عبر منصة "Google AI "، بحسب ما أكدته غوغل.ويُعتبر "Imagen 4" حتى الآن قدمته غوغل في مجال تحويل النص إلى صورة، حيث يتميز بقدرته على إنتاج صور واقعية بسرعة وجودة عالية، ما يتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم المكتوبة إلى مشاهد مرئية تنبض بالحياة.وعلى عكس نموذج تحويل النصوص إلى صور القديم "Imagen 3"، تصف غوغل نموذج "Imagen 4" الرئيس بأنه الخيار الأمثل لمعظم المهام.أما "Imagen 4 Ultra"، فهو مصمم ليكون الرفيق المثالي عندما تحتاج صورك إلى اتباع التعليمات بدقة، مع وعد بنتائج قوية مقارنةً بمولدات الصور الأخرى مثل "Dall-E" و"Midjourney".ومن المقرر أن يباع "Imagen 4" بسعر 0.04 للصورة الواحدة في ، بينما "Imagen 4 Ultra" سيباع بسعر 0.06 دولار للصورة الواحدة، نظرًا لأنه يتبع بدقة التعليمات المتوافقة مع النصوص التي تقدمها، مما يعطي نتائج أفضل مقارنة بالمنافسين.وعرضت الشركة مجموعة من الصور، بما في ذلك رسم هزلي من 3 أجزاء تم إنشاؤه بواسطة "Imagen 4 Ultra" يظهر سفينة فضاء صغيرة تتعرض لهجوم من قبل سحلية فضائية زرقاء عملاقة مع بعض المؤثرات الصوتية.واتبعت الصورة التعليمات المذكورة بدقة وبدت جيدة، تمامًا مثل عرض رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، ومن المتوقع أن يتوافر نموذج "Imagen 4" للمستخدمين ذوي الاشتراكات المدفوعة خلال الأسابيع المقبلة.