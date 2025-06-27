مجانًا لفترة محدودة.. "غوغل" تطرح "Imagen 4" لإنشاء صور من النصوص

أعلنت شركة "غوغل
" عن إطلاق أحدث إصدار من أداة تحويل النصوص إلى صور، والمعروفة باسم "Imagen 4"، والذي يأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق "Imagen 3".
كما كشفت الشركة عن إصدار متقدم يحمل اسم "Imagen 4 Ultra"، مصمم خصيصًا لتنفيذ التعليمات النصية بدقة أعلى، مع توفره مقابل تكلفة إضافية.
ويُتاح كلا النموذجين حاليًا كـمعاينة مدفوعة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ"جيميني
"، إلى جانب إمكانية تجربتهما مجانًا لفترة محدودة عبر منصة "Google AI studio
"، بحسب ما أكدته غوغل.
ويُعتبر "Imagen 4" حتى الآن أفضل نموذج
قدمته غوغل في مجال تحويل النص إلى صورة، حيث يتميز بقدرته على إنتاج صور واقعية بسرعة وجودة عالية، ما يتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم المكتوبة إلى مشاهد مرئية تنبض بالحياة.
تحسينات كبيرة
وعلى عكس نموذج تحويل النصوص إلى صور القديم "Imagen 3"، تصف غوغل نموذج "Imagen 4" الرئيس بأنه الخيار الأمثل لمعظم المهام.
أما "Imagen 4 Ultra"، فهو مصمم ليكون الرفيق المثالي عندما تحتاج صورك إلى اتباع التعليمات بدقة، مع وعد بنتائج قوية مقارنةً بمولدات الصور الأخرى مثل "Dall-E" و"Midjourney".
ومن المقرر أن يباع "Imagen 4" بسعر 0.04 دولار أمريكي
للصورة الواحدة في المستقبل
، بينما "Imagen 4 Ultra" سيباع بسعر 0.06 دولار أمريكي
للصورة الواحدة، نظرًا لأنه يتبع بدقة التعليمات المتوافقة مع النصوص التي تقدمها، مما يعطي نتائج أفضل مقارنة بالمنافسين.
وعرضت الشركة مجموعة من الصور، بما في ذلك رسم هزلي من 3 أجزاء تم إنشاؤه بواسطة "Imagen 4 Ultra" يظهر سفينة فضاء صغيرة تتعرض لهجوم من قبل سحلية فضائية زرقاء عملاقة مع بعض المؤثرات الصوتية.
واتبعت الصورة التعليمات المذكورة بدقة وبدت جيدة، تمامًا مثل عرض رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، ومن المتوقع أن يتوافر نموذج "Imagen 4" للمستخدمين ذوي الاشتراكات المدفوعة خلال الأسابيع المقبلة.