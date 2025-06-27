ميزة "الطاقة التكيفية" في iOS 26.. هل تحسن عمر بطارية آيفون؟

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ويمكن لإعداد "الطاقة التكيفية" الجديد في نظام iOS 26 إطالة عمر بطارية الهاتف من خلال تقليل استهلاك الطاقة بذكاء، وبطرق بسيطة تطيل الوقت الذي يسبق الحاجة إلى إعادة الشحن.وحاليًا، يستخدم هاتف آيفون القدر الذي يحتاجه من الطاقة لأداء مهامه.ويمكنك إطالة عمر البطارية من خلال عدة أمور، مثل خفض سطوع الشاشة وإيقاف تشغيل الشاشة الدائمة، أو تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، الذي يقلل من نشاط الخلفية، مثل تحديث البريد وتنزيل البيانات، بالإضافة إلى تعديلات الشاشة.ويتم تفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عند وصول مستوى البطارية إلى 20%.وإذا كان وضع الطاقة المنخفضة هو الحل الأمثل لخفض استهلاك الطاقة، فإن وضع الطاقة التكيفية هو الحل الأمثل الذي يقلل توفير الطاقة بذكاء بين الحين والآخر حسب الحاجة.واستنادًا إلى وصف أبل المرفق مع أداة التحكم، سيظهر هذا التوفير بشكل رئيس في المواقف التي تتطلب طاقة كبيرة، مثل تسجيل مقاطع الفيديو أو تحرير الصور أو حتى ممارسة الألعاب.وعندما يكون أعلى من المعتاد، يمكن لجهاز آيفون إجراء تعديلات طفيفة على الأداء لإطالة عمر البطارية، بما في ذلك خفض سطوع الشاشة قليلًا أو السماح لبعض الأنشطة باستغراق وقت أطول.وميزة الطاقة التكيفية غير مفعلة افتراضيًا، لذلك ستحتاج إلى تفعيلها. ففي نظام iOS 26، ستجد زر "الطاقة التكيفية" في الإعدادات تحت خيار البطارية ووضع الطاقة.وبما أن ميزة الطاقة التكيفية على ما يبدو، تستخدم في تحديد الإعدادات والعمليات المطلوب تعديلها، من المتوقع أن هذه الميزة ستكون متاحة على طرز آيفون التي تدعم Apple Intelligence، والتي تشمل آيفون 15 Pro والإصدارات الأحدث.وعلى الرغم من أننا جميعًا نرغب في الحصول على أطول عمر بطارية ممكن طوال الوقت، إلا أنه بناءً على الوصف، يبدو أن تحسينات الطاقة التكيفية لن تكون نشطة دائمًا، حتى مع ترك الميزة مفعلة.ومع ذلك، وبالنظر إلى أن 61% من الأشخاص يحدثون هواتفهم بسبب عمر البطارية، فإن ميزة مثل الطاقة التكيفية قد تطيل عمر هواتفهم بمجرد التحديث إلى iOS 26.وسنعرف المزيد عن أداء تقنية الطاقة التكيفية مع اقتراب موعد إصدار النسخة العامة من نظام iOS 26 المتوقع في أيلول، كون تحسينات البطارية غالبًا ما تكون آخر التعديلات التي تجرى على أنظمة التشغيل قيد التطوير قبل طرحها في الأسواق.