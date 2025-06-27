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تكنولوجيا وعلوم
من "غوغل".. ما الجديد بشأن "يوتيوب"؟
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:00
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كشفت شركة "
غوغل
" عن توسيع نطاق تقنية "مطالعات
الذكاء الاصطناعي
" (AI Overviews) لتشمل منصة
يوتيوب
، بعد بدء اختبار ميزة جديدة تعرض نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي على شكل شريط تمرير (Carousel) للمشتركين في خدمة "
youtube
Premium".
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وبحسب الشركة، فإن هذه الميزة ستظهر عند البحث عن موضوعات مثل "التسوق" أو "السفر"، حيث تقدم مقطع فيديو رئيسياً في أعلى الصفحة، يليه مجموعة من الصور المصغرة لمقاطع فيديو ذات صلة، إضافة إلى ملخص نصي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات.
وأوضحت "غوغل" أن بإمكان المستخدمين مشاهدة الفيديو الكامل بالنقر على المقطع
الرئيسي
.
وتتوفر الميزة حالياً على تطبيقي يوتيوب لنظامي التشغيل "iOS" و"أندرويد"، وتقتصر على مقاطع الفيديو باللغة
الإنكليزية
، على أن تستمر فترة الاختبار حتى 30 يوليو المقبل.
كذلك، كشفت "غوغل" عن توسيع أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية التي تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول محتوى الفيديو أثناء المشاهدة، لتشمل الآن بعض المستخدمين غير المشتركين في "YouTube Premium"، وذلك بعد إطلاق الأداة أول مرة في عام 2023.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تأتي بهدف تعزيز تجربة المستخدم في البحث والاكتشاف على منصة يوتيوب من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
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