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تكنولوجيا وعلوم

هكذا تعرف أن بياناتك الشخصية في أمان

Lebanon 24
28-06-2025 | 01:00
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تم مؤخرا تسريب بيانات أكثر من 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور من منصات كبرى مثل "أبل" و"فيسبوك" و"غوغل"، وحتى بعض الخدمات الحكومية، في أكبر خرق بيانات من نوعه.
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وسلط هذا الحادث الخطير الضوء على هشاشة الخصوصية الرقمية، وأكد أهمية اتخاذ إجراءات وقائية.

وقدم موقع "تايمز ناو"، بعض الطرق الفعالة لمعرفة البيانات المسرّبة، وكيفية حماية الحسابات الشخصية:

مدقق كلمات المرور في "غوغل كروم"
توفر شركة "غوغل" أداة Password Checkup، والتي تقوم بفحص معلومات تسجيل الدخول، وترسل تنبيهات في حال تم اختراقها.

كما تساعد هذه الأداة في التعرف على كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها، وتقترح بدائل أقوى.

أداة مراقبة كلمات المرور في "مايكروسوفت إيدج"
تقدم "مايكروسوفت" أداة Password Monitor، والتي تقارن بين البيانات المسرّبة وبيانات المستخدم.

وفي حال وجود أي تشابه، تقوم الأداة بإرسال تحذيرات وتنبيهات فورية.

استخدام موقع "Have I Been Pwned"
يوفر الموقع أداة مجانية وموثوقة، يمكن من خلالها التحقق فيما إذا كان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور قد ظهرا في تسريبات سابقة.

ماذا تفعل إذا تسربت بياناتك؟
في حال اكتشاف تسريب بياناتك، ينصح خبراء باتباع الخطوات التالية:

تغيير كلمات مرور الحسابات المقرصنة فورا.

استخدام أدوات موثوقة لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، وتخزينها بأمان باستخدام برامج إدارة كلمات المرور.    

تفعيل ميزة المصادقة الثنائية (2FA)، لتعزيز حماية الحسابات ومنع الوصول غير المصرح به إليها.(سكاي نيوز)
 
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