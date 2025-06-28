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تكنولوجيا وعلوم

قبل إيقاف ويندوز 10.. هذا ما أعلنته مايكروسوفت

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:00
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قررت شركة مايكروسوفت تمديد تحديثات الأمان الموسعة لنظام ويندوز 10 لمدة عام إضافي، وذلك من خلال السماح للمستخدمين إما بدفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارًا أميركيًا أو بمزامنة إعدادات حواسيبهم مع السحابة.
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ويأتي هذا التطور قبل الموعد النهائي المحدد من قبل عملاق التكنولوجيا، في 14 تشرين الأول 2025، والذي يخطط فيه لإنهاء الدعم رسميًا وإيقاف توفير تحديثات الأمان للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10. 

مع العلم أن نظام تشغيل ويندوز 10 أطلق في تموز 2015.

حل مؤقت
تصف مايكروسوفت تحديثات الأمان الموسعة بأنها الحل الأخير للعملاء الذين يحتاجون إلى تشغيل برامج مايكروسوفت القديمة التي وصلت إلى حالة انتهاء عمرها الافتراضي.

ويقصد بهذا أن يكون حلاً مؤقتًا أثناء الانتقال إلى نظام تشغيل أحدث.

يذكر أنه وفقًا للدراسات، تبلغ حصة ويندوز 10 في السوق العالمية 53.19%، مما يجعله الإصدار الأكثر استخدامًا من ويندوز، يليه  ويندوز 11 بنسبة 43%.

وكجزء من خيارات التسجيل الجديدة التي أعلنت عنها مايكروسوفت، يمكن للأفراد الاشتراك في البرنامج من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10 عبر "معالج التسجيل" المتوافر في تطبيق الإعدادات، حيث يمكن للمستخدمين اختيار استخدام النسخ الاحتياطي لويندوز لمزامنة إعداداتك مع السحابة بدون تكلفة إضافية أو استرداد 1000 نقطة من مكافآت مايكروسوفت دون تكلفة إضافية أو دفع 30 دولارًا أمريكيًا في السنة.

 وبمجرد تحديد الخيار المناسب، سيتم تسجيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين تلقائيًا في البرنامج.

وتمتد تغطية خدمات تحديث البرامج المضمونة لأجهزة ويندوز 10 من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
خيار المؤسسات
يمكن للمؤسسات التجارية أيضًا الاشتراك في خدمات تحديث البرامج المضمونة مقابل 61 دولارًا  أمريكيًا للجهاز الواحد لمدة عام واحد، وبعد ذلك يمكن تجديد الاشتراك سنويًا بتكلفة متزايدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات تحديث البرامج المضمونة لا تغطي الميزات الجديدة أو التحديثات غير الأمنية أو طلبات تغيير التصميم.(إرم نيوز)

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