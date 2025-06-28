Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1383932-638867160276792421.jpg
Doc-P-1383932-638867160276792421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على مواصفات ممتازة، وستطرحها بسعر منافس.
 
وحصلت ساعة Xiaomi Watch S4 41mm على هيكل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ، أبعاده (41.2/41.2/9.5) ملم، وزنه 32 غ، وجاء هيكلها مقاوما للماء والغبار وفق معيار 5ATM.
Advertisement

شاشتها جاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 320 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها 1500 شمعة/م، وحميت بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
 
وجهّزت الساعة بمكبرات صوت لاستخدامها في الاستماع للموسيقى وسماع الرسائل والإشعارات الصوتية، وزودت بنظام HyperOS 2، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم.
 
زودت الساعة أيضا بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ودعمتها Xiaomi بتقنيات bluetooth 5.4، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 320 ميلي أمبير، وحساس لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، وستطرحها بألوان أساسية هي الأخضر والأسود والأبيض والذهبي، بسعر 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
lebanon 24
28/06/2025 20:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارات "ميتا" الذكية الجديدة.. هذه مواصفاتها
lebanon 24
28/06/2025 20:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات غير مسبوقة.. Xiaomi تطلق حاسبا لوحيا
lebanon 24
28/06/2025 20:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
28/06/2025 20:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:30 | 2025-06-28
08:43 | 2025-06-28
04:00 | 2025-06-28
03:00 | 2025-06-28
01:00 | 2025-06-28
23:00 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24