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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
Lebanon 24
28-06-2025
|
06:57
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أعلنت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على مواصفات ممتازة، وستطرحها بسعر منافس.
وحصلت ساعة Xiaomi Watch S4 41mm على هيكل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ، أبعاده (41.2/41.2/9.5) ملم، وزنه 32 غ، وجاء هيكلها مقاوما للماء والغبار وفق معيار 5ATM.
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شاشتها جاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 320 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها 1500 شمعة/م، وحميت بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
وجهّزت الساعة بمكبرات صوت لاستخدامها في الاستماع للموسيقى وسماع الرسائل والإشعارات الصوتية، وزودت بنظام HyperOS 2، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم.
زودت الساعة أيضا بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في
الدم
، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
ودعمتها Xiaomi بتقنيات
bluetooth
5.4، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 320 ميلي أمبير، وحساس لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، وستطرحها بألوان أساسية هي الأخضر والأسود والأبيض والذهبي، بسعر 120
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
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