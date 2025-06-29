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تكنولوجيا وعلوم

باحثون يكشفون.. هذا ما يؤدي إليه ارتفاع "كثافة الدم"

Lebanon 24
29-06-2025 | 05:00
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حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن ارتفاع كثافة الدم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة تهدد الحياة.
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وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع كثافة الدم يُعرف طبيا باسم كثرة الحُمر، ويعني ذلك وجود عدد كبير جدا من خلايا الدم الحمراء في الدم، ومن ثم يصبح الدم لزجا ويزداد كثافة، الأمر الذي يتطلب جهدا أكبر لضخه عبر الشرايين، مما يسبب ضغطا كبيرا على الجسم، وخاصة القلب. وبالتالي يزداد خطر الإصابة بالجلطات أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
 
الأسباب
 
وأضافت المؤسسة أن ارتفاع كثافة الدم قد يكون مرضا قائما بذاته، الذي يحدث مثلا بسبب الاستعداد الوراثي أو التدخين المفرط، كما أنه قد يكون علامة على وجود أمراض محتملة مثل:

– نقص نقل الأكسجين في الدم
– التهابات الجهاز الهضمي وعدم تحمل الطعام
– الجفاف
– أمراض القلب مثل عيوب صمامات القلب أو قصور القلب
– أمراض نخاع العظم
– أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو القصبي
– السرطان
 
الأعراض
 
ويمكن الاستدلال على ارتفاع كثافة الدم من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

– احمرار شديد في الوجه
– الصداع
– الدوار
– طنين الأذنين
– ارتفاع ضغط الدم
– حكة في جميع أنحاء الجسم
 
وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. ويمكن أخذ عينة دم لتحديد نسبة خلايا الدم في إجمالي حجم الدم.

ويتم تحديد قيمة "الهيماتوكريت"، الذي يعتبر معيارا لكثافة الدم أو رخاوته. وتتراوح قيمة "الهيماتوكريت" عادة بين 37% و45% لدى النساء و42% و50% لدى الرجال. وفي حالة ارتفاع كثافة الدم، ترتفع هذه القيمة بشكل ملحوظ لتتجاوز نسبة 50%.
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