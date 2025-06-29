جديد التقنية.. تطبيق لإنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي!

أعلنت شركة ElevenLabs المتخصصة في تقنيات الصوتي إطلاق تطبيقها المستقل الجديد لأنظمة iOS وأندرويد، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين توليد مقاطع صوتية من النصوص مباشرةً عبر هواتفهم الذكية.

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وكانت الشركة تتيح هذه الخدمة سابقًا عبر منصتها الإلكترونية فقط، أما الآن فقد أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من تقنياتها الصوتية عبر الأجهزة المحمولة من خلال التطبيق الجديد، علمًا بأن التطبيق يدعم توليد الصوت باللغة العربية.



ويتيح التطبيق إدخال النص أو لصقه، ثم اختيار صوت مناسب من المكتبة الصوتية لتوليد مقطع صوتي.

ويمنح الاشتراك المجاني المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع صوتية مدتها تصل إلى 10 دقائق، مع مشاركة رصيد الاستخدام بين التطبيق ومنصة . كما يمكن للمستخدمين اختيار نماذج مختلفة لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.



ويتميّز التطبيق بدعمه النموذج الصوتي الجديد v3 alpha، الذي يمكّن المستخدمين من التعبيرات الصوتية.



ماكديرموت، مسؤول تطوير تطبيقات الهواتف في ElevenLabs، إن العديد من صناع المحتوى يستخدمون إصدار المتصفح عبر هواتفهم لإنشاء عينات صوتية لإدماجها في تطبيقات مثل CapCut وإنستاجرام وInshot، مما دفع الشركة إلى تطوير تجربة أصلية وسريعة تناسب احتياجاتهم.



يُذكر أن هذا هو التطبيق الثاني الذي تطلقه ElevenLabs للجمهور، بعد تطبيق "Reader" الذي أتاح للمستخدمين الاستماع إلى المقالات والمدونات وملفات PDF والكتب الإلكترونية.



وتعتزم الشركة في القريب إطلاق مزايا إضافية في التطبيق، مثل تحويل الكلام إلى نص، والدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها في سوق تقنيات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في مواجهة أدوات مماثلة مثل Speechify و Captions، وفق ما ذكر تقرير لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.