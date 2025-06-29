للحفاظ على "برودة الهاتف" في الصيف.. إليك هذه النصائح

يعتبر الحفاظ على برودة الهاتف مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، أولوية قصوى؛ لأنها أكثر حساسية لدرجات الحرارة مما يدركه معظم الناس.



Advertisement وعندما ترتفع درجة حرارة هاتفك بشكل مفرط، فقد يتباطأ أو يتوقف عن العمل أو حتى يتعرض لتلف طويل الأمد. وعندما ترتفع درجة حرارة هاتفك بشكل مفرط، فقد يتباطأ أو يتوقف عن العمل أو حتى يتعرض لتلف طويل الأمد.



كذلك، تسبب درجات الحرارة المرتفعة ضغطًا على البطارية والمكونات الداخلية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء وتقصير عمر البطارية.



أسباب ارتفاع الحرارة

قد ترتفع درجة حرارة هاتفك لأسباب عديدة، ولكن هنالك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا مثل ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر أو وضع هاتفك في بيئة حارة، مثل سيارة في يوم حار أو استخدام نظام الملاحة في هاتفك أو أي مهام أخرى تتطلب استخدامًا مكثفًا للنظام في ظروف حارة أو الإفراط في استخدام هاتفك أثناء الشحن.



كذلك يمكن لأي عطل في البطارية أو الشاحن أو خلل في البرنامج أو تطبيقات ضارة أن ترفع درجة حرارة هاتفك.

تجنب ارتفاع الحرارة

لمنع ارتفاع درجة حرارة هاتفك، أهم شيء يجب القيام به هو إبعاد هاتفك عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، خاصةً عندما يكون الجو حاراً.

كذلك، أبعد هاتفك عن الضوء المباشر لمنع ارتفاع درجة الحرارة، وفي السياق عينه، لا تستخدم التطبيقات التي تتطلب رسومات أو معالجًا مكثفًا أثناء شحن هاتفك.



ومن المهم أيضاً تحديث برامج وتطبيقات الهاتف إلى أحدث إصدار متاح، فأي خلل في البرنامج قد يسبب مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، لذا احرص دائماً على تحديث برنامجك، بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً الابتعاد عن شواحن الجهات الخارجية الرخيصة؛ لأنها قد تسبب ارتفاع درجة حرارة هاتفك. (إرم نيوز)