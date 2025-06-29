Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثغرة خطيرة... غوغل تحذّر من رسائل "تخترق هاتفك" دون شبكة

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1384254-638868005462069601.png
Doc-P-1384254-638868005462069601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت شركة غوغل من هجوم إلكتروني جديد يُمكن أن يصل مباشرة إلى هاتفك الذكي دون المرور بشبكة الهاتف المحمول.
Advertisement

يستخدم الهجوم تقنيات متقدمة تُمكّن القراصنة من تجاوز أنظمة الحماية التقليدية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

التحذير، الذي وصفته "غوغل" بـ"الجاد"، يُسلّط الضوء على ضرورة تعطيل دعم شبكة الجيل الثاني (2G) لحماية الهواتف من رسائل نصية ضارة قد تفتح الباب أمام سرقة البيانات.

يعتمد الهجوم على أجهزة تُعرف باسم "مرسلات الرسائل النصية القصيرة" (SMS Blasters)، والتي تنشئ نقطة اتصال مزيفة تُجبر الهاتف على التواصل معها مباشرة، متجاوزة شركات الاتصالات.

ولا يحتاج القراصنة إلى معرفة رقم هاتفك، بل يكفي تواجدك في منطقة مستهدفة - وغالبًا ما تكون أحياء ذات دخل مرتفع - لإرسال الرسائل الخبيثة.

وقد دفعت هذه التهديدات سلطات بريطانية إلى إصدار تحذيرات، خصوصًا بعد القبض على أحد المهاجمين مؤخرًا، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تتجاوز آليات الحماية التي توفّرها شركات الاتصالات ضد الاحتيال والرسائل المزعجة.

وتقول "غوغل" إن المشكلة الكبرى تكمن في شبكة الجيل الثاني (2G) التي لا تزال تعمل على معظم الهواتف، رغم تقادمها ومحدودية أمانها.

حتى في المناطق التي أُغلقت فيها هذه الشبكة، يمكن أن يتصل الهاتف تلقائيًا بأي نقطة وصول وهمية إذا كان دعم 2G لا يزال مفعّلًا.
مواضيع ذات صلة
ثغرة خطيرة في متصفح "كروم".. وغوغل تحذر!
lebanon 24
29/06/2025 15:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تعترف بثغرات أمنية خطيرة في متصفح كروم
lebanon 24
29/06/2025 15:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تصلح ثغرة أمنية خطيرة على أيفون تستهدف مستخدميها
lebanon 24
29/06/2025 15:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من مايكروسوفت.. ثغرة خطيرة في ويندوز تتطلب تحديثًا فوريًا!
lebanon 24
29/06/2025 15:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2025-06-29
05:00 | 2025-06-29
02:00 | 2025-06-29
23:00 | 2025-06-28
16:00 | 2025-06-28
16:00 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24