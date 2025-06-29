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تكنولوجيا وعلوم

أبل تمهّد الطريق.. ومستخدمو أندرويد سيحصلون على الميزة قريبًا

Lebanon 24
29-06-2025 | 08:30
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تعمل غوغل على ميزة جديدة لنظام أندرويد تشبه إلى حد كبير ميزة ملصقات جهات الاتصال من أبل في نظام iOS 17، ويطلق على تلك الميزة "بطاقات الاتصال" وبينما لا تزال هذه البطاقات قيد التطوير، يبدو أنها مصممة لتخصيص مظهرك عند الاتصال بشخص ما.
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وفي الإصدار 4.55 من تطبيق جهات اتصال جوجل، عُثر على سلاسل جديدة تُشير إلى استخدام صورة كصورة جهة اتصال وبطاقة اتصال في آنٍ واحد،  وقد تربط الميزة صورة الملف الشخصي بشاشة اتصال أكثر تخصيصًا.

كما  تُشير أجزاء أخرى من الشيفرة البرمجية إلى دعم الصور بملء الشاشة والخطوط المخصصة، حيث  تُشبه هذه الميزات ميزة ملصقات جهات الاتصال من آبل، والتي تُتيح لمستخدمي آيفون تخصيص كيفية ظهور أسمائهم وصورهم على شاشة شخص آخر أثناء المكالمة.

كما ترتبط ميزة آبل أيضًا بميزة NameDrop، وهي طريقة لمشاركة معلومات جهات الاتصال بمجرد تقريب الهواتف من بعضها.

في حالة جوجل، تشير مراجع إضافية في خدمات جوجل بلاي إلى مزامنة بطاقات الاتصال مع السحابة وإدارتها عبر الأجهزة وهذا يعني أن المستخدمين قد يتمكنون من إعداد بطاقة واحدة واستخدامها عبر أجهزة أندرويد مختلفة.

إذا أصبحت هذه الميزة رسمية، فقد تُضفي تجربةً أكثر حداثةً ووضوحًا على واجهة مكالمات أندرويد.

ويمتلك العديد من المستخدمين بالفعل صورًا شخصيةً مرتبطةً بحساباتهم على جوجل، لذا فإن إضافة هذه الصورة إلى المكالمات قد يكون طريقةً بسيطةً لإضفاء لمسةٍ شخصيةٍ على شاشةٍ لم تتغير في معظمها. (اليوم السابع)
 
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