في Android 16.. أداة ذكية لاكتشاف التجسس على هاتفك

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يُقدم نظام أندرويد 16 (Android 16) ميزة أمان جديدة مُصمّمة لمساعدة المستخدمين على رصد محاولات التجسس المُحتملة، ووفقًا لتقرير جديد، يُمكن لأحدث إصدار من نظام التشغيل الآن إخطار المستخدمين عند اتصال هواتفهم بشبكة هاتف غير آمنة أو مُريبة، مثل تلك التي تُنشئها أبراج خلوية مُزيّفة.تُحاكي هذه الأبراج المُزيّفة، أبراج خلوية حقيقية وتخدع الهواتف القريبة للاتصال بها، وبمجرد الاتصال، يُمكن للمُهاجم جمع بيانات مثل رقم IMEI الخاص بك أو إجبار هاتفك على التبديل إلى شبكات أقدم وأقل أمانًا مثل شبكات الجيل الثاني (2G).يُسهّل هذا اعتراض المكالمات والرسائل النصية غير المُشفّرة، وعلى الرغم من أن أجهزة الأبراج المزيفة تُستخدم غالبًا من قِبل جهات إنفاذ القانون، إلا أنه يُمكن أيضًا إساءة استخدامها من قِبل المُخترقين أو غيرهم من الجهات الخبيثة.يُشير التقرير إلى أن جوجل تعمل على إيجاد طرق لحظر هذه التهديدات، ففي أندرويد 12، حصل المستخدمون على خيار إيقاف دعم شبكات الجيل الثاني (2G)، وأضاف أندرويد 14 حماية إضافية ضد اتصالات الشبكة غير المُشفّرة، وفي نظام أندرويد 15، أضافت جوجل طريقةً للنظام لاكتشاف محاولات الشبكة الوصول إلى مُعرّفات الهاتف الفريدة أو تغيير إعدادات التشفير.مع ذلك، تعتمد هذه الميزات على دعم مودم الهاتف، وتتطلب هذه الميزات، على وجه التحديد، الإصدار 3.0 من طبقة تجريد الأجهزة (IRadio HAL) في نظام أندرويد.ونظرًا لعدم توفر هذه الميزة في العديد من الهواتف الحالية، لا تزال بعض الميزات غير متوفرة حتى على أجهزة Pixel التي تعمل بأحدث إصدارات أندرويد.لكن مع أندرويد 16، تُعيد جوجل صفحة إعدادات "أمان شبكة الهاتف المحمول" المخصصة داخل مركز الأمان، وتتضمن ميزتين رئيسيتين:* إشعارات الشبكة: تُنبهك عند اتصال هاتفك بشبكة غير مشفرة أو عند طلب شبكة لمُعرّفات جهازك.* حماية شبكة الجيل الثاني (2G): تتيح لك إيقاف دعم شبكة الجيل الثاني (2G) تمامًا.يعد كلا الخيارين مُعطّلان افتراضيًا ولا يظهران إلا إذا كان الجهاز يدعمهما، لهذا السبب، لن تُظهر هواتف Pixel الحالية صفحة الإعدادات الجديدة، ولكن من المرجح أن تظهر في الإصدارات الأحدث التي تعمل بنظام 16، مثل Pixel 10 المتوقع.وفي حال تفعيل هذه الميزة، سينشر Android تنبيهات في لوحة الإشعارات ومركز الأمان، وتُعلمك هذه التنبيهات عند انتقال هاتفك من الشبكات المشفرة إلى الشبكات غير المشفرة، وتُسجل متى تطلب الشبكة مُعرّفات هاتفك. (اليوم السابع)