برلين تُخاطب أبل وغوغل.. أزيلوا تطبيق DeepSeek فورًا

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أصبح DeepSeek التطبيق المجاني الأول في متجر التطبيقات الأمريكي، متجاوزًا تطبيق ChatGPT، التطبيق الرائد السابق في مجال ، ومع ذلك، سرعان ما أصبح معروفًا أن الإجابات تخضع لرقابة الحكومة ، خاصةً إذا كانت الإجابة على استفسار ما قد تُسيء إلى سمعة وحكومتها، بالإضافة إلى ذلك، كشفت سياسة الخصوصية الخاصة بـ DeepSeek أن DeepSeek يحتفظ ببيانات المستخدمين الشخصية، بما في ذلك طلبات المستخدم والملفات المُحمّلة، على خوادم في الصين.ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، تسمح قوانين الاستخبارات في البلاد للحكومة بالوصول إلى هذه الملفات، لذلك طالبت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات اليوم شركتي آبل وجوجل بإزالة تطبيق DeepSeek من متجر التطبيقات ومتجر جوجل بلاي على التوالي.وصرحت مايكه كامب، مفوضة حماية البيانات الألمانية، بأنها قدمت الطلب إلى آبل وغوغل لأن DeepSeek ينقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى الصين بشكل غير قانوني.وقد سبق أن تمت إزالة تطبيق DeepSeek من متاجر التطبيقات المحلية في وكوريا الجنوبية، وفي هولندا، تمت إزالته من الأجهزة الحكومية.ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك في ؟ ستراجع آبل وغوغل طلب فريق كامب وتقرران ما إذا كان ينبغي إزالة التطبيق من متجر التطبيقات الألماني أو متجر جوجل بلاي.ولم يحدد مكتب كامب موعدًا نهائيًا محددًا لشركتي التكنولوجيا لاتخاذ قرار بشأن تطبيق DeepSeek.ومما يثير قلق المشرّعين الأمريكيين والأوروبيين أيضًا تقرير حصري من يفيد بأن DeepSeek تدعم العمليات العسكرية والاستخباراتية الصينية.وكانت المفوضة كامب قد منحت DeepSeek الفرصة لأول مرة في مايو لتلبية متطلبات نقل البيانات خارج أو سحب تطبيقها طواعيةً، ولم تستجب شركة DeepSeek للطلب.كما أنه في ، يخطط المشرّعون لتقديم مشروع قانون يمنع الهيئات التنفيذية من استخدام أي نماذج ذكاء اصطناعي مُطوّرة في الصين، وستشمل هذه النماذج DeepSeek، إلا أنه لا يزال بإمكان المقيمين في الولايات المتحدة تثبيت DeepSeek من متجر التطبيقات لنظام iOS أو متجر Play لنظام Android. (اليوم السابع)