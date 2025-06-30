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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تكشف.. أول محطة طاقة نووية على القمر ستكون جاهزة عام 2030

Lebanon 24
30-06-2025 | 03:05
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أعلن ميخائيل كوفالتشوك رئيس مركز "كورتشاتوف" للبحوث العلمية في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية أن روسيا لديها عدة نماذج لمحطات نووية فضائية يمكن إيصالها إلى كواكب أخرى.
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وبينها نموذج سيكون جاهزا بحلول عام 2030 لنقله إلى القمر.

وكان العالم الروسي قد صرّح في وقت سابق بأن أول من سيستصلح القمر هو من سيضمن إمدادات الطاقة على سطحه.

وقال كوفالتشوك: "لدينا تصاميم كاملة لمحطات نووية خارج الأرض، بما فيها تصميم ما يمكن وضعه على القمر. ووفقا لمشروعنا المقرر يجب أن نكون جاهزين بحلول عام 2030 لتركيب أول محطة نووية على القمر".

يذكر أن ميخائيل كوفالتشوك كان قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في فبراير الماضي خلال جلسة منتدى "تقنيات المستقبل" أن مركز "كورتشاتوف" القومي للبحوث العلمية يمكنه بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية وشركة "روساتوم" النووية أن يضمن في المستقبل نقل وتشغيل وحدات طاقة نووية خاصة على القمر، وذلك بفضل التقنيات التي يتم تطويرها. والمقصود بالأمر على وجه الخصوص هو محركات البلازما الخالية من الأقطاب لمركبات الفضاء المستقبلية، بما في ذلك لتحقيق بعثات فضائية إلى القمر والمريخ.

يذكر أن محطة الطاقة النووية القمرية ستكون نظاما معقدا للغاية يتميز بالحجم الصغير، والوزن الخفيف، والقدرة العالية المستمرة، والموثوقية الفائقة، والعمر التشغيلي الطويل بدون صيانة. بينما تسعى الولايات الأمريكية لتصميم المفاعل نفسه، وأنظمة تحويل الطاقة نفسها، ويشار إلى أن التغلب على تحديات البيئة القمرية القاسية يظل مفتاحا لنجاح أي تصميم. 
 
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