روسيا تكشف.. أول محطة طاقة نووية على القمر ستكون جاهزة عام 2030

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أعلن ميخائيل كوفالتشوك رئيس مركز "كورتشاتوف" للبحوث العلمية في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية أن لديها عدة نماذج لمحطات نووية فضائية يمكن إيصالها إلى كواكب أخرى.وبينها نموذج سيكون جاهزا بحلول عام 2030 لنقله إلى القمر.وكان العالم الروسي قد صرّح في وقت سابق بأن أول من سيستصلح القمر هو من سيضمن إمدادات الطاقة على سطحه.وقال كوفالتشوك: "لدينا تصاميم كاملة لمحطات نووية خارج الأرض، بما فيها تصميم ما يمكن وضعه على القمر. ووفقا لمشروعنا المقرر يجب أن نكون جاهزين بحلول عام 2030 لتركيب أول محطة نووية على القمر".يذكر أن ميخائيل كوفالتشوك كان قد أبلغ في خطاب ألقاه في فبراير الماضي خلال جلسة منتدى "تقنيات " أن مركز "كورتشاتوف" القومي للبحوث العلمية يمكنه بالتعاون مع الروسية وشركة "روساتوم" النووية أن يضمن في المستقبل نقل وتشغيل وحدات طاقة نووية خاصة على القمر، وذلك بفضل التقنيات التي يتم تطويرها. والمقصود بالأمر على وجه الخصوص هو محركات البلازما الخالية من الأقطاب لمركبات الفضاء المستقبلية، بما في ذلك لتحقيق بعثات فضائية إلى القمر والمريخ.يذكر أن محطة الطاقة النووية القمرية ستكون نظاما معقدا للغاية يتميز بالحجم الصغير، والوزن الخفيف، والقدرة العالية المستمرة، والموثوقية الفائقة، والعمر التشغيلي بدون صيانة. بينما تسعى الولايات لتصميم المفاعل نفسه، وأنظمة تحويل الطاقة نفسها، ويشار إلى أن التغلب على تحديات البيئة القمرية القاسية يظل مفتاحا لنجاح أي تصميم.