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تكنولوجيا وعلوم

"اسأل الصور" تعود من جديد... وغوغل تعد بتحسينات بعد خيبة الأمل الأولى!

Lebanon 24
30-06-2025 | 06:18
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بعد توقف مؤقت دام ثلاثة أسابيع، أعادت غوغل تفعيل ميزة "Ask Photos" المعززة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها هذه المرة ستكون أكثر فاعلية واستجابة.
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الميزة التي تم إطلاقها تدريجيًا منذ خريف العام الماضي، تتيح للمستخدمين البحث عن الصور في تطبيق "صور غوغل" عبر طرح أسئلة مباشرة مثل: "أين التقطنا صورة العشاء في سان فرانسيسكو؟" أو "أرني صور السيلفي التي التقطتها في متاحف نيويورك"، بل وحتى أسئلة مفتوحة مثل: "ما الصور التي تصلح كخلفية للهاتف؟".

لكن عند إطلاق الميزة بالكامل هذا الشهر، توالت شكاوى المستخدمين بشأن ضعف دقة النتائج وبطء الاستجابة. حتى مدير أحد المشاريع في جوجل أقرّ بأن الخدمة لم تكن "في المكان المناسب". الصحافية التقنية سابرينا أورتيز من موقع ZDNET أعادت تأكيد هذه المشاكل، ووصفت التجربة بأنها جعلت التطبيق "أسوأ مما كان عليه".

في ردّها على الانتقادات، أعلنت غوغل في منشور على مدونتها الرسمية أنها استمعت لتعليقات المستخدمين، وقامت بتحسين الأداء عبر دمج مزايا البحث الكلاسيكي داخل خدمة "Ask Photos"، ما يسمح بالحصول على نتائج فورية لعمليات البحث البسيطة مثل "شاطئ" أو "بيتزا"، بينما يتولى Gemini المهام الأكثر تعقيدًا في الخلفية.

لكن ماذا لو لم ترق لك التجربة الجديدة؟ رغم اختفاء خيار العودة السريع إلى البحث الكلاسيكي، لا يزال بإمكانك إلغاء الاشتراك يدويًا. ما عليك سوى التوجه إلى صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية من تطبيق الصور، ثم الإعدادات > التفضيلات > ميزات Gemini في صور غوغل، وهناك يمكنك تعطيل خيار "البحث باستخدام Ask Photos" للعودة إلى التجربة التقليدية.








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