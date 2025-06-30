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سيارة كهربائية بحجم دراجة نارية.. تعرف على مزايا إصدار "إيموشن" الجديد

Lebanon 24
30-06-2025 | 08:00
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في خطوة مبتكرة لمعالجة أزمة الازدحام الخانقة في المدن الأوروبية، كشفت شركة AEMotion الفرنسية عن مركبة كهربائية ثورية تجمع بين مزايا الدراجة النارية والسيارة الصغيرة، في تصميم فريد رباعي الدفع وميلان ديناميكي للعجلات.
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المركبة، التي لم يُطلق عليها اسم رسمي بعد، تتميّز بجسم صغير بطول 2.35 متر وعرض 79 سنتيمترًا، وتتسع لراكبين فقط، ما يجعلها مثالية للتنقلات في المدن. وتعمل بمحرك بقوة 45 حصانًا، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كلم في الساعة، مما يسمح باستخدامها على الطرق السريعة أيضًا.

وما يلفت الأنظار، أن السيارة مزودة بأربع عجلات قابلة للإمالة حتى 35 درجة، ما يمنحها مرونة فائقة عند المنعطفات، وتشبه في طريقة القيادة الدراجة النارية من حيث استخدام المقبض بدلًا من المقود التقليدي.

بطاريات ذكية وسرعة في التبديل

تأتي السيارة ببطارية ثابتة تتيح مدى قيادة يصل إلى 200 كلم في الشحنة الواحدة، مع خيار إضافة بطاريتين احتياطيتين قابلتين للتبديل السريع، لترتفع المسافة إلى 340 كلم.
وتبدأ الشركة حاليًا بتأجير المركبة داخل فرنسا مقابل 200 يورو شهريًا، تشمل التأمين والصيانة.

أمان عالي وخفة وزن

من ناحية الأمان، صُمّمت السيارة بمادة EPP التي تمتص للصدمات، ما يوفر حماية للسائق ووزنًا خفيفًا، ويجعل المقصورة تبه "خوذة ذكية".
ورغم صغر حجمها، توفر المركبة مساحة تخزين مناسبة وتثبت نفسها دون الحاجة لمسند خارجي. 

خطة إنتاج

تخطط AEMotion لإطلاق المركبة تجاريًا في عام 2026 للمستخدمين الأوائل، ثم التوسع في الإنتاج بحلول 2027، بسعر متوقع أن يتراوح بين 20 و25 ألف يورو. كما تشير الشركة إلى نيتها التوسع خارج فرنسا لاحقًا، تماشيًا مع ارتفاع الطلب على حلول تنقّل ذكية وصديقة للبيئة في المدن الكبرى.

 هذه المركبة قد تكون بداية حقبة جديدة في التنقل الحضري، حيث تلتقي التكنولوجيا بالذكاء التصميمي لتقديم حل عملي لأزمة الزحمة التي تكلف الأوروبيين أكثر من 200 ساعة سنويًا في الطرقات.
 
(الجزيرة.نت)
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