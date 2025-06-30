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متفرقات
"أبل" تعتزم دخول سوق كان حكراً على "آندرويد".. ما جديدها؟
Lebanon 24
30-06-2025
|
08:25
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يبدو أن أبل تستعد لدخول سوق الهواتف القابلة للطي بقوة، إذ كشفت تسريبات حديثة عن تصميم ومواصفات أول هاتف "آيفون فولد"،المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026.
وبحسب المعلومات المتداولة، سيأتي الهاتف بشاشتين: خارجية بحجم 5.5 بوصة، وداخلية بقياس 7.8 بوصة، مع دقة عالية ومفصلات معدنية مبتكرة تتيح طي الشاشة دون ترك تجاعيد، في هيكل من التيتانيوم يمنحه مظهرًا فاخرًا ومتانة عالية.
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في ما يخص التصوير، يتضمن الجهاز كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل مستوحاة من سلسلة
iphone 16
Pro، إضافة إلى عدستين للسيلفي، واحدة مدمجة أسفل الشاشة الداخلية، والثانية مثقوبة على الشاشة الخارجية، ما يمنح المستخدم حرية التصوير في وضعي الطي والفتح.
ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة بدلًا من Face ID، مع بطاريات عالية الكثافة، وقد يتجاوز سعره 2000 دولار، مستهدفًا فئة المستخدمين الباحثين عن تقنيات متقدمة وتجربة استخدام متميزة.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي من أبل، تشير التقارير إلى أن مرحلة الإنتاج التجاري ستبدأ بين أواخر 2025 ومنتصف 2026، بالتزامن مع دخول التصميم النهائي مرحلة التصنيع داخل مصانع "فوكسكون".
بهذا النموذج، تكون أبل قد وضعت قدمها أخيرًا في سباق الهواتف القابلة للطي، في خطوة قد تعيد تشكيل معايير التصميم والابتكار في سوق الهواتف الذكية عالميًا.
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