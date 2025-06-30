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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2025 | 10:55
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أطلقت سامسونغ مؤخرًا هاتف galaxy M36 في الهند، ورافقت الإطلاق بفيديو ترويجي مبهر بصريًا، نُشر على قناتها الرسمية على يوتيوب. لكنّ ما كان يُفترض أن يكون عرضًا تسويقيًا ناجحًا، تحوّل إلى ساحة انتقادات واسعة من المستخدمين.
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فبعد ساعات من نشر الفيديو، لاحظ المتابعون أن قسم التعليقات تم تعطيله مؤقتًا، وذلك بعد موجة من الردود السلبية التي تناولت تراجع جودة التصميم، خصوصًا اعتماد الشاشة من نوع Infinity-U، إضافة إلى بطارية أصغر مقارنة بالطرازات السابقة من السلسلة.

وبعد أن أُعيد فتح التعليقات، استمرت موجة الانتقادات، ما يعكس استياء شريحة من الجمهور من بعض خيارات سامسونغ في هذا الإصدار الجديد.

ورغم ذلك، لم تُعلّق سامسونغ رسميًا على الخطوة المؤقتة بإغلاق التعليقات أو على الشكاوى المتكررة.
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