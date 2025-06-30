سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)

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أطلقت مؤخرًا هاتف M36 في ، ورافقت الإطلاق بفيديو ترويجي مبهر بصريًا، نُشر على قناتها الرسمية على . لكنّ ما كان يُفترض أن يكون عرضًا تسويقيًا ناجحًا، تحوّل إلى ساحة انتقادات واسعة من المستخدمين.فبعد ساعات من نشر الفيديو، لاحظ المتابعون أن قسم التعليقات تم تعطيله مؤقتًا، وذلك بعد موجة من الردود السلبية التي تناولت تراجع جودة التصميم، خصوصًا اعتماد الشاشة من نوع Infinity-U، إضافة إلى بطارية أصغر مقارنة بالطرازات السابقة من السلسلة.وبعد أن أُعيد فتح التعليقات، استمرت موجة الانتقادات، ما يعكس استياء شريحة من الجمهور من بعض خيارات سامسونغ في هذا الإصدار الجديد.ورغم ذلك، لم تُعلّق سامسونغ رسميًا على الخطوة المؤقتة بإغلاق التعليقات أو على الشكاوى المتكررة.